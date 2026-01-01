Фестиваль «Я художник, я так вижу!»

Мы рады пригласить всех желающих в удивительное творческое путешествие — на фестиваль рисунков «Я художник, я так вижу!». Он пройдет с 1 по 22 апреля.

И мы будем счастливы видеть среди участников каждого, кто любит рисовать или только хочет попробовать. Этот фестиваль — не про соревнования и места. Это настоящий праздник творчества, где каждая работа ценна и важна, а главная награда — радость самовыражения! Мы верим, что в каждом ребенке живет художник, и хотим помочь этой искре засиять ярче.

Почему стоит присоединиться? Участник сможет поделиться своими мечтами, фантазиями и взглядом на мир через рисунок.

Каждый участник станет лауреатом в своей возрастной категории и получит памятный приз и грамоту!

Вдохновение возвращается вдохновением: авторы получат послания с теплыми откликами на творчество вместе с призами после фестиваля.

Как принять участие? Все просто! Создайте рисунок самостоятельно, на мастер‑классе с волонтером в больнице или выберите рисунок из своего архива.

Используйте любые материалы и техники: акварель, масло, карандаши, мелки, гуашь, digital‑рисование — все, что подскажет вам вдохновение!

Количество работ не ограничено — рисуйте столько, сколько захотите!

Если хотите, добавьте к рисунку небольшую историю — расскажите о рисунке или моменте, благодаря которому он появился, что вы хотели передать, какие чувства испытали. Запишите историю на отдельном листке и передайте вместе с работой.

Передайте рисунок вашему координатору.

1 из 2

Темы для вдохновения «Моя суперсила». «Если бы у меня была волшебная палочка». «Мой друг». «Мир вокруг меня». «Праздник, который я люблю». Свободная тема (рисуйте все, что хочется).

Что будет с рисунками дальше? Ваши работы станут частью большой коллекции детских рисунков фонда.

Рисунки используются фондом для публикаций, рассылок, поздравительных открыток благотворителям. А еще мы наносим рисунки на магниты, используем для создания календарей и электронных рассылок и т.п.

Мы дарим рисунки и вещи с их изображением нашим друзьям: благотворителям, донорам и волонтерам по особому случаю. Ведь детский рисунок — лучший и самый искренний способ сказать «спасибо».