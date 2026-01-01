Фестиваль «Я художник, я так вижу!»
И мы будем счастливы видеть среди участников каждого, кто любит рисовать или только хочет попробовать. Этот фестиваль — не про соревнования и места. Это настоящий праздник творчества, где каждая работа ценна и важна, а главная награда — радость самовыражения! Мы верим, что в каждом ребенке живет художник, и хотим помочь этой искре засиять ярче.
Почему стоит присоединиться?
Участник сможет поделиться своими мечтами, фантазиями и взглядом на мир через рисунок.
Каждый участник станет лауреатом в своей возрастной категории и получит памятный приз и грамоту!
Вдохновение возвращается вдохновением: авторы получат послания с теплыми откликами на творчество вместе с призами после фестиваля.
Как принять участие? Все просто!
Создайте рисунок самостоятельно, на мастер‑классе с волонтером в больнице или выберите рисунок из своего архива.
Используйте любые материалы и техники: акварель, масло, карандаши, мелки, гуашь, digital‑рисование — все, что подскажет вам вдохновение!
Количество работ не ограничено — рисуйте столько, сколько захотите!
Если хотите, добавьте к рисунку небольшую историю — расскажите о рисунке или моменте, благодаря которому он появился, что вы хотели передать, какие чувства испытали. Запишите историю на отдельном листке и передайте вместе с работой.
Передайте рисунок вашему координатору.
Темы для вдохновения
«Моя суперсила».
«Если бы у меня была волшебная палочка».
«Мой друг».
«Мир вокруг меня».
«Праздник, который я люблю».
Свободная тема (рисуйте все, что хочется).
Что будет с рисунками дальше?
Ваши работы станут частью большой коллекции детских рисунков фонда.
Рисунки используются фондом для публикаций, рассылок, поздравительных открыток благотворителям. А еще мы наносим рисунки на магниты, используем для создания календарей и электронных рассылок и т.п.
Мы дарим рисунки и вещи с их изображением нашим друзьям: благотворителям, донорам и волонтерам по особому случаю. Ведь детский рисунок — лучший и самый искренний способ сказать «спасибо».
Чтобы рисунок попал в базу и мог быть использован, нужно заполнить согласие на использование. Если у вас его еще нет, координатор с радостью поможет это сделать. А когда работа будет использована, мы обязательно сообщим об этом автору!
Давайте вместе создадим яркий, добрый и волшебный праздник творчества! Ждем ваши рисунки с 1 по 22 апреля включительно.
Не стесняйтесь задавать вопросы — мы всегда рядом и готовы помочь!
Есть вопрос?
Яна Кириллова,
Организатор фестиваля