Фестиваль «Я художник, я так вижу!»

Мы рады пригласить всех желающих в удивительное творческое путешествие — на фестиваль рисунков «Я художник, я так вижу!». Он пройдет с 1 по 22 апреля.

И мы будем счастливы видеть среди участников каждого, кто любит рисовать или только хочет попробовать. Этот фестиваль — не про соревнования и места. Это настоящий праздник творчества, где каждая работа ценна и важна, а главная награда — радость самовыражения! Мы верим, что в каждом ребенке живет художник, и хотим помочь этой искре засиять ярче.

Почему стоит присоединиться?

  • Участник сможет поделиться своими мечтами, фантазиями и взглядом на мир через рисунок.

  • Каждый участник станет лауреатом в своей возрастной категории и получит памятный приз и грамоту!

  • Вдохновение возвращается вдохновением: авторы получат послания с теплыми откликами на творчество вместе с призами после фестиваля.

Как принять участие? Все просто!

  • Создайте рисунок самостоятельно, на мастер‑классе с волонтером в больнице или выберите рисунок из своего архива.

  • Используйте любые материалы и техники: акварель, масло, карандаши, мелки, гуашь, digital‑рисование — все, что подскажет вам вдохновение!

  • Количество работ не ограничено — рисуйте столько, сколько захотите!

  • Если хотите, добавьте к рисунку небольшую историю — расскажите о рисунке или моменте, благодаря которому он появился, что вы хотели передать, какие чувства испытали. Запишите историю на отдельном листке и передайте вместе с работой.

  • Передайте рисунок вашему координатору. 

Темы для вдохновения

  1. «Моя суперсила».

  2. «Если бы у меня была волшебная палочка».

  3. «Мой друг».

  4. «Мир вокруг меня».

  5. «Праздник, который я люблю».

  6. Свободная тема (рисуйте все, что хочется).

Что будет с рисунками дальше?

  • Ваши работы станут частью большой коллекции детских рисунков фонда.

  • Рисунки используются фондом для публикаций, рассылок, поздравительных открыток благотворителям. А еще мы наносим рисунки на магниты, используем для создания календарей и электронных рассылок и т.п.

  • Мы дарим рисунки и вещи с их изображением нашим друзьям: благотворителям, донорам и волонтерам по особому случаю. Ведь детский рисунок — лучший и самый искренний способ сказать «спасибо».

Чтобы рисунок попал в базу и мог быть использован, нужно заполнить согласие на использование. Если у вас его еще нет, координатор с радостью поможет это сделать. А когда работа будет использована, мы обязательно сообщим об этом автору!

Давайте вместе создадим яркий, добрый и волшебный праздник творчества! Ждем ваши рисунки с 1 по 22 апреля включительно.

Не стесняйтесь задавать вопросы — мы всегда рядом и готовы помочь!

Есть вопрос?

Яна Кириллова,

Организатор фестиваля

y.kirillova@podari-zhizn.ru 

+7 (985) 030-92-40

