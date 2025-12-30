Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Миша Кропотин

405 437 ₽359 800 ₽ осталось собрать
ДиагнозГистиоцитоз
ГородНовосибирск
Возраст3 года
Миша заболел в сентябре 2024 года. Все началось с отита, затем к нему прибавилось нарушение работы лицевого нерва.

30.12.2025

На МРТ головного мозга врачи увидели объемные образования и поставили редкий диагноз — гистиоцитоз. В апреле Мишу перевели лечиться в Центр Димы Рогачева. Сейчас мальчику необходим препарат «Лорвиква» для длительного применения. Стоимость ближайшего курса 405 437 рублей.

