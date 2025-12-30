Помочь
405 437 ₽359 800 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Гистиоцитоз
|Город
|Новосибирск
|Возраст
|3 года
Ход лечения
30.12.2025
На МРТ головного мозга врачи увидели объемные образования и поставили редкий диагноз — гистиоцитоз. В апреле Мишу перевели лечиться в Центр Димы Рогачева. Сейчас мальчику необходим препарат «Лорвиква» для длительного применения. Стоимость ближайшего курса 405 437 рублей.
