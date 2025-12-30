Миша заболел в сентябре 2024 года. Все началось с отита, затем к нему прибавилось нарушение работы лицевого нерва.

Ход лечения 30.12.2025 На МРТ головного мозга врачи увидели объемные образования и поставили редкий диагноз — гистиоцитоз. В апреле Мишу перевели лечиться в Центр Димы Рогачева. Сейчас мальчику необходим препарат «Лорвиква» для длительного применения. Стоимость ближайшего курса 405 437 рублей.