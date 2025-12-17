Сейчас у Леры все хорошо. Девочка занимается танцами, вокалом, с удовольствием принимает участие в конкурсах красоты и модных показах. Мы благодарим всех, кто помогал в лечении! Если вы хотите поддержать других детей, переходите по ссылке.