Валерия Тихонова

ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородХимки
Возраст11 лет
Лера заболела в 2017 году, прошла лечение и в 2019-м выписалась из Московского онкодиспансера (МООД).

Ход лечения

17.12.2025

Сейчас у Леры все хорошо. Девочка занимается танцами, вокалом, с удовольствием принимает участие в конкурсах красоты и модных показах. Мы благодарим всех, кто помогал в лечении! Если вы хотите поддержать других детей, переходите по ссылке.

