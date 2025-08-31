Володя заболел в декабре 2023 года. Сначала у него нашли анемию, но после более глубокого обследования обнаружили лимфому. Володю госпитализировали в Биробиджан, а затем перевели в Центр Димы Рогачева. Комбинированная терапия с препаратом «Опдиво» сработала: Володе стало лучше. Чтобы продолжить курс, сейчас требуется еще три упаковки лекарства стоимостью 205 042 рубля.