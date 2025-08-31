Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Володя Грачев

205 042 ₽204 342 ₽ осталось собрать
ДиагнозБолезнь Ходжкина с нодулярным склерозом
Городсело Амурзет, Еврейская автономная область
Возраст17 лет
У Володи болезнь Ходжкина. Сейчас он лечится в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева.

Ход лечения

01.09.2025

Володя заболел в декабре 2023 года. Сначала у него нашли анемию, но после более глубокого обследования обнаружили лимфому. Володю госпитализировали в Биробиджан, а затем перевели в Центр Димы Рогачева. Комбинированная терапия с препаратом «Опдиво» сработала: Володе стало лучше. Чтобы продолжить курс, сейчас требуется еще три упаковки лекарства стоимостью 205 042 рубля.

