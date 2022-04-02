Алекс 2.04.2022

Я Почетный донор Москвы и РФ. Более 180 донаций крови и компонентов. Много где приходилось сдавать за годы донорской карьеры. Станция переливания крови при 51 больнице мне больше всего нравилась, жаль, что она закрывается в ближайшие дни (со слов сотрудников данной СПК). Именно тут я в последние годы сдавал.Очень хороший коллектив во главе заведующей Анны Валерьевны Кувшиновой, Ольги Вахрушевой (лаборанта), Ольги Тепляковой-Даньшовой (медсестры в донорском зале), Антонины Масловой и Инны Сахаровой и Татьяны Мезенцевой (сотрудницы в регистратуре), врачей Кузиной Марины Александровны, Дмитрия Витальевича Петушкова. Станция переливания находится в живописном месте Москвы рядом с Филевским парком, р. Москва, метро в 7 минутах ходьбы.