Городская клиническая больница № 51
г. Москва, Алябьева ул., д. 7/33, корп. 1
Филевский парк
+7 (499) 146 - 80 - 24
Пн.-Пт. с 8.30 до 11.30
Здесь ждут только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Я Почетный донор Москвы и РФ. Более 180 донаций крови и компонентов. Много где приходилось сдавать за годы донорской карьеры. Станция переливания крови при 51 больнице мне больше всего нравилась, жаль, что она закрывается в ближайшие дни (со слов сотрудников данной СПК). Именно тут я в последние годы сдавал.Очень хороший коллектив во главе заведующей Анны Валерьевны Кувшиновой, Ольги Вахрушевой (лаборанта), Ольги Тепляковой-Даньшовой (медсестры в донорском зале), Антонины Масловой и Инны Сахаровой и Татьяны Мезенцевой (сотрудницы в регистратуре), врачей Кузиной Марины Александровны, Дмитрия Витальевича Петушкова. Станция переливания находится в живописном месте Москвы рядом с Филевским парком, р. Москва, метро в 7 минутах ходьбы.