благотворительный фонд

En

«Какие они милые»

Благотворители фонда помогли Наталье Дудиной вылечиться от острого лимфобластного лейкоза. Это было десять лет назад. А теперь Наташа помогает фонду и детям, которые лечатся сейчас.

Помочь детям

Поддержать работу пансионата «Измалково»

Эскизы рисунков для плитки в ванные комнаты пансионата «Измалково» сделала Наталья Дудина, бывшая подопечная фонда, художник и дизайнер

Видео: Евгения Ванеева

