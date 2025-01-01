Когда есть поддержка — есть будущее

В 2026 году «Подари жизнь» исполняется 20 лет, и мы встречаем этот юбилей с нашими героями — ребятами, которые когда-то лечились при поддержке фонда. При вашей поддержке.

Сегодня детский рак — это не приговор. Болезни лечатся, правда, для этого необходима помощь многих людей. И это не чудо, а система, которая возвращает детей к жизни. Они поступают в университеты, становятся врачами, писателями и просто взрослыми людьми, заводят кошек и открывают новые города и страны. Именно поэтому мы постоянно говорим о том, как важна поддержка благотворителей фонда, и рассказываем истории детей, которые прошли весь путь, а кто-то и не один раз, но уже перелистнули страницу.

Когда ребенок попадает в больницу с тяжелым (невозможным!) диагнозом, семья обычно обращается в фонд за поддержкой и получает ее. Ведь рядом сотни, тысячи еще вчера незнакомых людей: благотворителей, волонтеров, доноров, учителей, координаторов в клиниках, сотрудников фонда. Всех, кого объединяет «Подари жизнь». Всех, без кого пройти этот путь было бы невозможно. Без вас Улыбки и истории наших бывших — главное напоминание о том, зачем мы вместе с вами все эти годы продолжаем свою работу: чтобы дети выздоравливали, взрослели и жили свою жизнь. Увлекательную и рутинную. Полную счастья и забот. Яркую и необычную — или такую же, как у всех.

«Подари жизнь» помогает детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. За 19 лет работы помощь получили более 97 000 детей.