Когда есть поддержка — есть будущее
Сегодня детский рак — это не приговор. Болезни лечатся, правда, для этого необходима помощь многих людей. И это не чудо, а система, которая возвращает детей к жизни. Они поступают в университеты, становятся врачами, писателями и просто взрослыми людьми, заводят кошек и открывают новые города и страны. Именно поэтому мы постоянно говорим о том, как важна поддержка благотворителей фонда, и рассказываем истории детей, которые прошли весь путь, а кто-то и не один раз, но уже перелистнули страницу.
Когда ребенок попадает в больницу с тяжелым (невозможным!) диагнозом, семья обычно обращается в фонд за поддержкой и получает ее. Ведь рядом сотни, тысячи еще вчера незнакомых людей: благотворителей, волонтеров, доноров, учителей, координаторов в клиниках, сотрудников фонда. Всех, кого объединяет «Подари жизнь». Всех, без кого пройти этот путь было бы невозможно. Без вас
Улыбки и истории наших бывших — главное напоминание о том, зачем мы вместе с вами все эти годы продолжаем свою работу: чтобы дети выздоравливали, взрослели и жили свою жизнь. Увлекательную и рутинную. Полную счастья и забот. Яркую и необычную — или такую же, как у всех.
«Подари жизнь» помогает детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. За 19 лет работы помощь получили более 97 000 детей.
Первого числа каждого нового месяца 2026 года на сайте фонда будет появляться история одного из детей, которому когда-то — давно или недавно — помогал «Подари жизнь». И вы увидите ее на этой странице.
Любая жизнь — это чудо. Чудо, которое случается здесь и сейчас, потому что вы рядом. Не переключайтесь. Будем вместе листать месяцы нового года и истории детей. Вдохновляться и помогать побеждать снова и снова.