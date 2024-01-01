Миллион призов

Так называется сервис, где москвичам предлагают обменивать городские и призовые баллы на товары и услуги более 400 партнеров-организаций, или же направлять эти средства на благотворительность.

Городские баллы начисляются за активное участие в электронных проектах Правительства Москвы. Затем вы можете обменять их на скидки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты в московские театры и парки, пополнить транспортную карту или парковочный счет, а также направить на благотворительность.

1 балл равен 1 рублю: помогите выбрать имя для новорожденной панды или укажите на дыру в асфальте, получите промокод, а затем направьте средства в фонд «Подари жизнь», чтобы поддержать детей, которые проходят лечение в больницах.