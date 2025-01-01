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благотворительный фонд

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Мы спросили: почему вы с нами?

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И теперь хотим показать вам силу нашего сообщества. Отдельно отметим, как ценно, что авторы высказываний, которые вы прочтете ниже, согласились быть так откровенны.

Анна Витошинская, ресторатор

Когда ко мне обращается фонд, я, честно признаться, не особо вчитываюсь в просьбу. Первая реакция — что надо сделать и как это сделать максимально быстро. А уж потом можно углубиться в историю. Поэтому для меня нет понятия паллиативный случай. Есть человек, и пока он тут, пока он жив, пока он видит то же небо, что и я, он такой же, как я. Его переживания не становятся менее значимыми, его смех — менее заразительным, победы менее воодушевляющими, а поражения менее горькими. Оттого, что, возможно, он не сможет победить болезнь. Ну и что? Любая жизнь, пока она есть, заслуживает того, чтобы за нее боролись! Без каких-либо условий. 

Я убеждена, что желание помогать абсолютно, тут нет никаких условий. Хочешь помочь, чувствуешь, что можешь, и больше размышлять не о чем. И вот еще что важно – посмотрите, какой прогресс мы наблюдаем сегодня! Мир уже не такой, каким был еще пять лет назад. И мы не знаем, какие открытия сделают врачи и ученые в ближайшее время. Возможно, болезни, которые сегодня кажутся непобедимыми, скоро перестанут ими быть. Нельзя об этом забывать и надо всегда верить. Каждый заслуживает, чтобы в него верили безусловно.

Семья Ромаевых Руслан, Ирина и Ринат

Мы поддерживаем фонд больше десяти лет. И счастливы, что нас у «Подари жизнь» много. Кто как не мы — взрослые, должны помогать детям, дарить им любовь, заботу и доброту. Благодарим Вселенную, что у нас есть такая возможность: быть чуть выше простого земного существования. Мы искренне верим, что добро всегда побеждает зло! 

Партнеры адвокатского бюро «Бартолиус»

Что значит помогать? Для юриста это почти всегда защита: интересов, прав, свобод. Но бывают случаи, когда защищать нужно того, кто каждый день делает выбор в пользу других. Кто спасает, лечит, борется. Кто сам оказывается без защиты.

С момента основания «Подари жизнь» мы участвуем в его работе, и так сложилось, что для нас помощь фонду — это часть профессии и часть человечности. Это не жертва и не жест доброй воли. Скорее, это естественное продолжение взгляда на жизнь: можешь помочь — помоги. Можешь сделать что-то правильно — сделай. И сделай это не один раз, а так, чтобы помощь жила и после.

Со временем стало понятно, что благотворительность — это не только про эмоции, но и про систему. Мы участвуем так, как умеем: поддерживаем больницы, защищаем врачей, вкладываемся в эндаумент, в развитие, в устойчивость.

Покупка медицинского оборудования — это ведь прямая помощь врачам в том, чтобы лечить детей. Наша юридическая поддержка, которую мы оказываем pro bono, — это защита самих врачей в те моменты, когда им нужна правовая помощь: ведь те, кто спасает других, нередко оказываются беззащитны перед системой. Это также выявление социальных проблем, которые можно решить на законодательном уровне, и юридическая помощь фонду в продвижении таких изменений. Так было, например, с процедурой ввоза иностранных лекарств и с созданием регистра доноров костного мозга. С одной стороны — помощь здесь и сейчас, с другой — поиск системных решений.

А когда можно сказать: вот мы, вот помощь, а вот как она работает. Это дает доверие. А доверие — это то, что делает добро устойчивым.

Мы не пытаемся казаться хорошими. Мы просто делаем то, что считаем правильным. И если это помогает — значит, все не зря.

Дарья Борисова

Я помогаю фонду уже много лет потому что хочу, чтобы в тяжелой ситуации у детей было больше поддержки и шансов прожить счастливую, яркую жизнь. И пока у меня есть возможность — я рада быть причастной к добрым делам и достижениям фонда. Сложно объяснить, почему я помогаю и зачем мне это — просто не могу по-другому.

Наталия Ладыженская, автор школьных учебников

Апостол Павел в своем Послании к римлянам (15:1) говорит: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных...» Наверное, самые бессильные — это дети, которые тяжело больны — подопечные фонда. И я, по мере сил, хочу помогать им излечиться от страшной болезни, с помощью фонда дать им возможность обрести Жизнь — Божий дар. 

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