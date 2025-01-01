Мы спросили: почему вы с нами?

И теперь хотим показать вам силу нашего сообщества. Отдельно отметим, как ценно, что авторы высказываний, которые вы прочтете ниже, согласились быть так откровенны.

Я убеждена, что желание помогать абсолютно, тут нет никаких условий. Хочешь помочь, чувствуешь, что можешь, и больше размышлять не о чем. И вот еще что важно – посмотрите, какой прогресс мы наблюдаем сегодня! Мир уже не такой, каким был еще пять лет назад. И мы не знаем, какие открытия сделают врачи и ученые в ближайшее время. Возможно, болезни, которые сегодня кажутся непобедимыми, скоро перестанут ими быть. Нельзя об этом забывать и надо всегда верить. Каждый заслуживает, чтобы в него верили безусловно.

Когда ко мне обращается фонд, я, честно признаться, не особо вчитываюсь в просьбу. Первая реакция — что надо сделать и как это сделать максимально быстро. А уж потом можно углубиться в историю. Поэтому для меня нет понятия паллиативный случай. Есть человек, и пока он тут, пока он жив, пока он видит то же небо, что и я, он такой же, как я. Его переживания не становятся менее значимыми, его смех — менее заразительным, победы менее воодушевляющими, а поражения менее горькими. Оттого, что, возможно, он не сможет победить болезнь. Ну и что? Любая жизнь, пока она есть, заслуживает того, чтобы за нее боролись! Без каких-либо условий.

Семья Ромаевых — Руслан, Ирина и Ринат

Мы поддерживаем фонд больше десяти лет. И счастливы, что нас у «Подари жизнь» много. Кто как не мы — взрослые, должны помогать детям, дарить им любовь, заботу и доброту. Благодарим Вселенную, что у нас есть такая возможность: быть чуть выше простого земного существования. Мы искренне верим, что добро всегда побеждает зло!

Партнеры адвокатского бюро «Бартолиус»

Что значит помогать? Для юриста это почти всегда защита: интересов, прав, свобод. Но бывают случаи, когда защищать нужно того, кто каждый день делает выбор в пользу других. Кто спасает, лечит, борется. Кто сам оказывается без защиты.

С момента основания «Подари жизнь» мы участвуем в его работе, и так сложилось, что для нас помощь фонду — это часть профессии и часть человечности. Это не жертва и не жест доброй воли. Скорее, это естественное продолжение взгляда на жизнь: можешь помочь — помоги. Можешь сделать что-то правильно — сделай. И сделай это не один раз, а так, чтобы помощь жила и после.

Со временем стало понятно, что благотворительность — это не только про эмоции, но и про систему. Мы участвуем так, как умеем: поддерживаем больницы, защищаем врачей, вкладываемся в эндаумент, в развитие, в устойчивость.

Покупка медицинского оборудования — это ведь прямая помощь врачам в том, чтобы лечить детей. Наша юридическая поддержка, которую мы оказываем pro bono, — это защита самих врачей в те моменты, когда им нужна правовая помощь: ведь те, кто спасает других, нередко оказываются беззащитны перед системой. Это также выявление социальных проблем, которые можно решить на законодательном уровне, и юридическая помощь фонду в продвижении таких изменений. Так было, например, с процедурой ввоза иностранных лекарств и с созданием регистра доноров костного мозга. С одной стороны — помощь здесь и сейчас, с другой — поиск системных решений.

А когда можно сказать: вот мы, вот помощь, а вот как она работает. Это дает доверие. А доверие — это то, что делает добро устойчивым.

Мы не пытаемся казаться хорошими. Мы просто делаем то, что считаем правильным. И если это помогает — значит, все не зря.