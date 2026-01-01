«Не уставайте делать добро»

Так называется ежегодный благотворительный марафон, который проходит сейчас в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Он посвящен донорству крови и проводится с участием фонда «Подари жизнь».

18 июля, в субботу, марафон завершится большим мероприятием. В программе:

экскурсии, которые расскажут о медицинской и благотворительной деятельности Чехова в Мелихове;

паблик-ток о донорстве с участием врачей, подопечных «Подари жизнь» и его сотрудников;

тематические мастер-классы для детей и взрослых от фонда и музея;

благотворительный музыкальный концерт;

оффлайн-читка произведений Чехова в исполнении известных артистов.

«Для “Подари жизнь” большая честь стать партнером музея-заповедника “Мелихово”. Антон Чехов был не только великим писателем, но и врачом, человеком действия, который помогал там, где помощь была нужна больше всего, — прокомментировала Екатерина Шергова, директор фонда. — Нам очень близок такой взгляд на благотворительность — не как на разовый жест, а как на ежедневную работу и ответственность друг перед другом. Особенно символично, что темой марафона стало донорство. Для наших подопечных донорская кровь часто означает возможность продолжать лечение, а иногда — просто жить. Мы надеемся, что этот день поможет не только собрать средства на важные научные проекты, но и напомнить о том, как много может сделать каждый человек для других».