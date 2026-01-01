Округляй. Стань частью добрых дел
Как подключить сервис?
В разделе «Благотворительность» мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android найдите вкладку «Округление».
Выберите фонд из каталога. «Подари жизнь» в нем один из первых.
Определите, до какой суммы хотите округлять свои покупки: до 10, 50, 100, 500 рублей. Пример округления: если ваша покупка составляет 121 рубль, а вы выбрали округление до 10 рублей, то 9 рублей будет переведено в «Подари жизнь», а общая сумма составит 130 рублей.
Выберите лимит отчислений в месяц.
Нажмите «Подключить». Опция действует при оплате любых покупок дебетовой картой, в том числе по биометрии, «Вжух» и SberPay. Если сумма чека уже круглая, деньги в фонд не спишутся.
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Подробности на сайте Сбера