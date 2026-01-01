Округляй. Стань частью добрых дел

В разделе «Благотворительность» мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android найдите вкладку «Округление».

Выберите фонд из каталога. «Подари жизнь» в нем один из первых.

Определите, до какой суммы хотите округлять свои покупки: до 10, 50, 100, 500 рублей. Пример округления: если ваша покупка составляет 121 рубль, а вы выбрали округление до 10 рублей, то 9 рублей будет переведено в «Подари жизнь», а общая сумма составит 130 рублей.

Выберите лимит отчислений в месяц.