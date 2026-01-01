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благотворительный фонд

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Округляй. Стань частью добрых дел

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Новый способ поддержки подопечных «Подари жизнь» для пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android.

Как подключить сервис?

  1. В разделе «Благотворительность» мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android найдите вкладку «Округление».

  2. Выберите фонд из каталога. «Подари жизнь» в нем один из первых.

  3. Определите, до какой суммы хотите округлять свои покупки: до 10, 50, 100, 500 рублей. Пример округления: если ваша покупка составляет 121 рубль, а вы выбрали округление до 10 рублей, то 9 рублей будет переведено в «Подари жизнь», а общая сумма составит 130 рублей.

  4. Выберите лимит отчислений в месяц. 

  5. Нажмите «Подключить». Опция действует при оплате любых покупок дебетовой картой, в том числе по биометрии, «Вжух» и SberPay. Если сумма чека уже круглая, деньги в фонд не спишутся.

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