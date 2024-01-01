«Оттолкнуться от паузы»

Сборник из семи новелл о любви, помощи и надежде, который фонд «Подари жизнь» совместно с книжным сервисом Литрес выпустил к своему 18-летию.

Книжный сервис Литрес поддержал идею фонда сделать книгу, писательница Даша Благова художественно осмыслила реальные истории героев, подопечных «Подари жизнь». Аудиоверсию сборника озвучили друзья фонда: попечитель Марк Тишман, амбассадоры Елена Летучая и Таисия Вилкова, актриса Равшана Куркова. Прочитать или послушать книгу можно на сервисе Литрес. Все средства, вырученные от продажи, будут направлены на помощь подопечным фонда, которые проходят лечение прямо сейчас.