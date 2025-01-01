Если у вас есть магазин на Ozon, вы можете участвовать в сборе средств на благотворительные события.

Вы сами выбираете событие и указываете сумму, которую готовы перечислить. Договор пожертвования заключается напрямую между вами и фондом «Подари жизнь». Ozon только переводит деньги от имени продавца. Важно: фонд «Подари жизнь» входят в реестр социально ориентированных НКО — СОНКО. Какие преимущества вы получите: Доверие покупателей — Ozon добавит бейдж «Ozon Забота» на карточки ваших товаров. Покупатели увидят, что вы участвуете в благотворительности — это вызывает доверие и повышает лояльность.

Отметка на витрине магазина — Ozon добавит бейдж «Заботливый магазин» на витрину, который поможет выгодно выделиться среди конкурентов.

Дополнительное продвижение — Ozon покажет ваши товары на странице Ozon Забота: это дополнительный канал продаж и внимание к вашему магазину. Преимущества действуют в течение 30 дней после списания пожертвования.