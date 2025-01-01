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благотворительный фонд

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Ozon Забота

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Если у вас есть магазин на Ozon, вы можете участвовать в сборе средств на благотворительные события.

  1. Вы сами выбираете событие и указываете сумму, которую готовы перечислить.

  2. Договор пожертвования заключается напрямую между вами и фондом «Подари жизнь». Ozon только переводит деньги от имени продавца.

  3. Важно: фонд «Подари жизнь» входят в реестр социально ориентированных НКО — СОНКО.

Какие преимущества вы получите:

  • Доверие покупателей — Ozon добавит бейдж «Ozon Забота» на карточки ваших товаров. Покупатели увидят, что вы участвуете в благотворительности — это вызывает доверие и повышает лояльность.

  • Отметка на витрине магазина — Ozon добавит бейдж «Заботливый магазин» на витрину, который поможет выгодно выделиться среди конкурентов.

  • Дополнительное продвижение — Ozon покажет ваши товары на странице Ozon Забота: это дополнительный канал продаж и внимание к вашему магазину.

 

Преимущества действуют в течение 30 дней после списания пожертвования.

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