Помогайте детям на OZON

У «Подари жизнь» есть благотворительные сертификаты на OZON. Если вы делаете покупки на этом маркетплейсе, добавьте сертификат фонда к заказу — это еще один удобный способ помогать детям.

Кому это помогает

Средства от продажи благотворительных сертификатов направляются на помощь подопечным фонда «Подари жизнь» — детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Благодаря вашей помощи фонд может действовать быстро и эффективно, поддерживая детей на каждом этапе сложного лечения.

Почему это важно

Каждая покупка — это помощь детям. А еще — способ сделать благотворительные сертификаты «Подари жизнь» заметнее для других пользователей. Чем больше людей их выберет, тем выше шанс, что другие покупатели их увидят и присоединятся к покупке.

И еще один шаг

Если вы приобрели сертификат, оставьте короткий отзыв на OZON. Это поможет пользователям увидеть, что сертификат «Подари жизнь» — простой способ поддержать детей, делая покупки на маркетплейсе.