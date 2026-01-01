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Помогайте детям на OZON

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У «Подари жизнь» есть благотворительные сертификаты на OZON. Если вы делаете покупки на этом маркетплейсе, добавьте сертификат фонда к заказу — это еще один удобный способ помогать детям.

Приобрести сертификат

«Подари жизнь»: благотворительность на OZON

  1. Перейдите на страницу сертификатов на OZON.

  2. Выберите подходящий вам номинал.

  3. Приобретите благотворительный сертификат «Подари жизнь».

Кому это помогает

Средства от продажи благотворительных сертификатов направляются на помощь подопечным фонда «Подари жизнь» — детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Благодаря вашей помощи фонд может действовать быстро и эффективно, поддерживая детей на каждом этапе сложного лечения. 

Почему это важно

Каждая покупка — это помощь детям. А еще — способ сделать благотворительные сертификаты «Подари жизнь» заметнее для других пользователей. Чем больше людей их выберет, тем выше шанс, что другие покупатели их увидят и присоединятся к покупке.

И еще один шаг

Если вы приобрели сертификат, оставьте короткий отзыв на OZON. Это поможет пользователям увидеть, что сертификат «Подари жизнь» — простой способ поддержать детей, делая покупки на маркетплейсе.

Приобрести сертификат

«Подари жизнь»: благотворительность на OZON

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