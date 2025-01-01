Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

После болезни — жить

В 2026 году «Подари жизнь» исполняется 20 лет, и мы встречаем этот юбилей с нашими героями — ребятами, которые когда-то лечились при поддержке фонда. При вашей поддержке.

Сегодня детский рак — это не приговор. Болезни лечатся, правда, иногда для этого необходима помощь многих людей. И это не чудо, а система, которая возвращает детей к жизни.

Они поступают в университеты, становятся врачами, писателями и просто взрослыми людьми, заводят кошек и открывают новые города и страны. Их улыбки и истории — главное напоминание о том, зачем мы вместе с вами все эти годы продолжаем свою работу: чтобы дети выздоравливали, взрослели и жили свою жизнь. Увлекательную и рутинную. Полную счастья и забот. Яркую и необычную — или такую же, как у всех.

Первого числа каждого нового месяца 2026 года на сайте фонда будет появляться история одного из детей, которому когда-то — давно или недавно — помогал «Подари жизнь». И вы увидите ее на этой странице.

Любая жизнь — это чудо. Чудо, которое случается здесь и сейчас, потому что вы рядом. Не переключайтесь. Будем вместе листать месяцы нового года и истории детей. Вдохновляться и помогать побеждать снова и снова.

