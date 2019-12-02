Почему фонд закупает расходные материалы для клиник

С лекарствами, реактивами или оборудованием для больниц все гораздо понятнее, хотя мы объясним еще раз. Другое дело — шприцы, иглы, повязки и другие мелочи. Неужели есть необходимость покупать и их тоже? Именно так.

Закупки медицинских расходных материалов и правда в каком-то смысле нестандартный проект. Понятно, почему фонд должен покупать лекарства: постоянно появляются новые дорогостоящие препараты для лечения разных заболеваний, они очень эффективны, но до их включения в официальные стандарты лечения наверняка пройдет еще не один и не два года. Тем более в случае детских опухолей, ведь они все относятся к редким заболеваниям, некоторые — к очень редким. А есть лекарства сопроводительной терапии, которые нужны суперсрочно. Или вообще лекарства, не зарегистрированные в стране, — их можно купить только за рубежом.

В целом понятно, почему фонд покупает оборудование для клиник. Если мы хотим, чтобы врачи лечили детей по последнему слову техники, то у клиники должны быть самые разные лечебные и диагностические приборы, включая инновационные. И в случае их выхода из строя или просто полной выработки ресурса должна быть возможность своевременного ремонта или замены. При этом государственного финансирования хватает не на все, и порой высокотехнологичные приборы приходится покупать или ремонтировать на благотворительные средства. Легко объяснить, почему фонд покупает реактивы. Например, потому, что многие реактивы, которые обеспечивают самую высокую эффективность и надежность, не имеют в России регистрационного удостоверения, а значит, клиники могут покупать их только в рамках научных бюджетов (весьма ограниченных).

22 миллиона рублей потратил фонд на покупку расходных материалов в 2023 году

Но почему фонд покупает расходные материалы? Ведь государство же наверняка обеспечивает клиники шприцами, биопсийными иглами, повязками и другими важными, сравнительно недорогими и постоянно используемыми мелочами? Обеспечивает. Но есть некоторые особенности. Во-первых, особенность лечения детей состоит в том, что многие расходные материалы нужны разных моделей и размеров. Дети бывают в возрасте от 0 до 18 лет, и, например, подросткам нужны совсем не такие иглы для спинномозговых пункций, как младенцам. Довольно часто бывает так, что государственное финансирование просто не покрывает весь необходимый спектр, не обеспечивает необходимую гибкость. Это особенно важно, когда мы говорим о достаточно высокотехнологичных расходных материалах и материалах для операций, таких как компоненты шунтирующих систем. Шунтирование — важнейшая нейрохирургическая операция, и для разных ситуаций и разных детей нужны разные шунты и клапаны. Цена погрешности очень высока. Поэтому закупки этих расходных материалов уже много лет являются важной статьей расходов фонда.

Во-вторых, порой врачи просят купить определенные расходные материалы, которые они считают оптимальными для той или иной ситуации. Часто речь идет о материалах, которые, возможно, стоят дороже, чем стандартные, но при этом обеспечивают лучшее качество лечебных процедур: более высокую надежность, более низкий риск осложнений и так далее. Например, могут потребоваться конкретные пластыри для фиксации катетера, конкретные перевязочные материалы для сложных случаев и другие принадлежности. В-третьих, периодически возникают ситуации, когда тем или иным детям в больнице срочно нужны какие-то не вполне обычные расходные материалы, и запасов их в клинике просто нет, потому что речь идет о достаточно редких случаях. Хирургические материалы индивидуального изготовления, принадлежности для «горячей химии» (интраперитонельной гипертермической перфузии), колонки для плазмофильтрации и так далее. Чтобы все нуждающиеся могли получить необходимое лечение, соответствующие расходные материалы нужно покупать. Кстати, они могут быть и весьма дорогостоящими.

Эти материалы, возможно, стоят дороже, но при этом обеспечивают более высокую надежность или более низкий риск осложнений.

В-четвертых, бывают обстоятельства, когда имеющихся запасов медицинских расходных материалов просто не хватает. Вот пример: в Центре имени Дмитрия Рогачева после открытия нового корпуса резко возросло использование хирургических расходных материалов, а объем закупок по госконтракту не сразу начинает соответствовать новым потребностям. Бывает и такое, что поставки каких-то определенных изделий по госконтракту задерживаются. А работать без должного запаса расходных материалов врачи попросту не могут. В-пятых, порой нужны расходные материалы для работы в лаборатории, у которых — см. выше про реактивы — нет регистрационного удостоверения. Подумав, наверняка можно вспомнить и другие ситуации — их очень и очень много. Именно поэтому траты фонда на покупку медицинских расходных материалов в 2023 году составили более 22 миллионов рублей. А за первые восемь месяцев 2024 года, по оценкам, уже превысили 30 миллионов. Так что, как мы видим, речь идет о действительно крупном проекте, который нуждается в регулярной поддержке!