Тестовый юнит

Одно из важных направлений работы фонда «Подари жизнь» — психологическая и социальная реабилитация детей, перенесших тяжелые заболевания. Тяжелая болезнь и долгое серьезное лечение меняют ребенка. Болезнь дает не только опыт и мудрость, но и новые страхи, физические ограничения. Адаптироваться к обычной жизни после больничной палаты оказывается трудно. Чтобы помочь ребенку освоиться после болезни и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.

Одно из важных направлений работы фонда «Подари жизнь» — психологическая и социальная реабилитация детей, перенесших тяжелые заболевания. Тяжелая болезнь и долгое серьезное лечение меняют ребенка. Болезнь дает не только опыт и мудрость, но и новые страхи, физические ограничения. Адаптироваться к обычной жизни после больничной палаты оказывается трудно. Чтобы помочь ребенку освоиться после болезни и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.