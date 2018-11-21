Тестовый юнит

Обеспечение работы фонда «Нужна помощь»
917 653 ₽
3%
Зарплата сотрудников
335 365 ₽
1.2%
Страховые взносы и НДФЛ
335 365 ₽
1%
Расходы на офис
335 365 ₽
1%
Зарплата сотрудников
335 365 ₽
1%
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Уже целый год наш сестринский американский фонд Podari.Life принимает пожертвования в криптовалюте, а дети получают дорогостоящую помощь.
Препарат «Револейд» улучшает состояние и самочувствие пациентов, а также повышает шансы на хороший ответ на стандартную терапию.
Главная новость сегодняшнего дня — день рождения Чулпан Хаматовой, соучредителя фонда «Подари жизнь». Вы можете ее поздравить!
Ровно год назад, в августе, мы просили вас помочь оплатить лечение Гриши Григорьева. Спасибо всем огромное!
Вариант отображения формы “Обращения в фонд” на PaperForm
Подробнее о том, [как сдают гранулоциты](6993).
Подробнее о том, как сдают гранулоциты.
Данил
Поморцев
Настя
Лева
Добромира
Мамонтова
Матвей
Казанцев
Арсений
Барков
Савва
Андронов
Арсен
Согомонян
Ярослав
Сорокин
Ева
Андреева
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Одно из важных направлений работы фонда «Подари жизнь» — психологическая и социальная реабилитация детей, перенесших тяжелые заболевания. Тяжелая болезнь и долгое серьезное лечение меняют ребенка. Болезнь дает не только опыт и мудрость, но и новые страхи, физические ограничения. Адаптироваться к обычной жизни после больничной палаты оказывается трудно. Чтобы помочь ребенку освоиться после болезни и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
Одно из важных направлений работы фонда «Подари жизнь» — психологическая и социальная реабилитация детей, перенесших тяжелые заболевания. Тяжелая болезнь и долгое серьезное лечение меняют ребенка. Болезнь дает не только опыт и мудрость, но и новые страхи, физические ограничения. Адаптироваться к обычной жизни после больничной палаты оказывается трудно. Чтобы помочь ребенку освоиться после болезни и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
ПОДПИСЬ
АВТОР
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917 653 ₽
3%
Зарплата сотрудников
335 365 ₽
1.2%
Страховые взносы и НДФЛ
335 365 ₽
1%
Расходы на офис
335 365 ₽
1%
Зарплата сотрудников
335 365 ₽
1%
1 234 567 ₽
20%
Страховые взносы и НДФЛ
345 677 ₽
1.7%
Расходы на офис
567 123 ₽
1.8%
Зарплата сотрудников
34 672 ₽
12.7%
123 541 ₽
43%
Одно из важных направлений работы фонда «Подари жизнь» — психологическая и социальная реабилитация детей, перенесших тяжелые заболевания. Тяжелая болезнь и долгое серьезное лечение меняют ребенка. Болезнь дает не только опыт и мудрость, но и новые страхи, физические ограничения. Адаптироваться к обычной жизни после больничной палаты оказывается трудно. Чтобы помочь ребенку освоиться после болезни и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
Одно из важных направлений работы фонда «Подари жизнь» — психологическая и социальная реабилитация детей, перенесших тяжелые заболевания. Тяжелая болезнь и долгое серьезное лечение меняют ребенка. Болезнь дает не только опыт и мудрость, но и новые страхи, физические ограничения. Адаптироваться к обычной жизни после больничной палаты оказывается трудно. Чтобы помочь ребенку освоиться после болезни и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
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№ п/п
Наименование временных медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее компонентов
Срок отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее компонентов
1.
Масса тела менее 50 кг
До достижения массы тела 50 кг
2.
Возраст младше 20 лет - для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза
До достижения 20 лет
3.
Масса тела менее 70 кг - для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза
До достижения массы тела 70 кг
4.
Гемоглобин менее 140 г/л - для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза
До достижения уровня гемоглобина 140 г/л
5.
Температура тела выше 37°С
До нормализации температуры тела (37°С и ниже)
6.
Пульс - менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в минуту
До нормализации пульса от 55 до 95 ударов в минуту
7.
Артериальное давление: систолическое менее 90 мм рт. ст. и более 149 мм рт. ст.; диастолическое - менее 60 мм рт. ст. и более 89 мм рт. ст.
До нормализации систолического давления: 90 - 149 мм рт. ст.;
8.
Индекс массы тела
Менее 18,5 и более 40
9.
Несовпадение результатов исследования группы крови АВ0, резус-принадлежности, антигенов С, с, Е, е, К с результатами исследования при предыдущей донации
До выполнения подтверждающего исследования
10.
Трансфузия крови и (или) ее компонентов
120 календарных дней со дня трансфузии
11.
Первичное выявление в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов
До подтверждения отсутствия в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов не ранее, чем через 180 календарных дней после первичного выявления
12.
Оперативные вмешательства, в том числе искусственное прерывание беременности
120 календарных дней со дня оперативного вмешательства
13.
Лечебные и косметические процедуры с нарушением кожного покрова (татуировки, пирсинг, иглоукалывание и иное)
120 календарных дней с момента окончания процедур
14.
Контакт с носителями и больными вирусным гепатитом В или С, сифилисом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
120 календарных дней после прекращения последнего контакта
15.
Сомнительный результат на маркеры вирусного гепатита В и (или) вирусного гепатита С, и (или) болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
До подтверждения отсутствия маркеров вирусного гепатита В и (или) вирусного гепатита С, и (или) болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), и (или) на возбудителя сифилиса, но не ранее, чем через 120 календарных дней после получения сомнительного результата лабораторного исследования
16.
Перенесенные инфекционные заболевания:
малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и при наличии отрицательных результатов иммунологических тестов
3 года
брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств
1 год
ангина, грипп, острая респираторная вирусная инфекция
30 календарных дней после выздоровления
17.
Перенесенные инфекционные и паразитарные заболевания, не указанные в разделе 1 и 2 приложения № 2 к настоящему приказу
120 календарных дней после выздоровления
18.
Острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации
30 календарных дней после купирования острого периода
19.
Обострение язвы желудка и (или) двенадцатиперстной кишки
1 год с момента купирования острого периода
20.
Болезни почек, не указанные в пункте 12 раздела 2 приложения № 2 к настоящему приказу
1 год с момента купирования острого периода
21.
Аллергические заболевания в стадии обострения
60 календарных дней после купирования острого периода
22.
Период беременности, лактации
1 год после родов, 90 календарных дней после окончания лактации
23.
Вакцинация: прививка инактивированными вакцинами (в том числе, против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа), анатоксинами
10 календарных дней после вакцинации
прививка живыми вакцинами (в том числе, против бруцеллеза, чумы, туляремии, туберкулеза, оспы, краснухи, полиомиелита перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции)
30 календарных дней после вакцинации
Прививка рекомбинантными вакцинами (в том числе, против вирусного гепатита В, коронавирусной инфекции)
30 календарных дней после вакцинации
введение иммуноглобулина против гепатита В
120 календарных дней после вакцинации
введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита
120 календарных дней после вакцинации
вакцинация против бешенства
1 год после вакцинации
24.
Прием лекарственных препаратов: антибиотики
14 календарных дней после окончания приема
анальгетики, антикоагулянты, антиагреганты (в том числе салицилаты)
3 календарных дня после окончания приема
25.
Прием алкоголя
48 часов
26.
Отклонение пределов состава и биохимических показателей периферической крови (приложение № 2 к Порядку прохождения донорами медицинского обследования)
До достижения допустимых пределов значений показателей, но не ранее 30 календарных дней
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