Возможности для бизнеса
Почему «Подари жизнь»?
Мы поможем и подскажем, как лучше:
организовать акцию с отчислением на помощь детям процента или конкретной суммы от продажи вашего продукта или услуги;
организовать акцию с округлением или удвоением пожертвований ваших сотрудников и клиентов;
добавить благотворительную составляющую в программу лояльности: покупатели смогут направить баллы/бонусы из программы лояльности на помощь детям;
подготовить поздравление с праздником для коллег, партнеров, клиентов или любых важных для вас людей в рамках акции «Подарок от:важных людей»;
представить/подсветить компанию на мероприятиях фонда как партнера;
провести день рождения, мастер-класс, чаепитие с друзьями (волонтерский фандрайзинг для сотрудников), ведь любое событие можно превратить в благотворительную акцию.
Почему сотрудничать с фондом выгодно?
Это дает:
сотрудничество с узнаваемым, опытным, профессиональным фондом, который много лет постоянно ведет системную и полностью прозрачную работу;
эксклюзивные материалы для партнеров, разработанные с учетом проверенных временем запросов аудитории;
контакт с огромной аудиторией и сообществом фонда;
дополнительную ценность в глазах клиентов, повышение лояльности и внимания аудитории к продукту компании. Исследование Meaningful Brands, проведенное Havas Media в 2023 году, показало, что «бренды со смыслом» получают в девять раз больше прибыли, чем конкуренты, не развивающие собственную философию;
повышение продаж. Обычно это не является прямой целью проекта, но подобный косвенный эффект уже подтвержден исследованиями;
налоговый вычет для юридических лиц. До 2020 года заниматься благотворительностью можно было только после уплаты налогов, а теперь вы можете это делать до и таким образом снижать налогооблагаемую базу;
дополнительные маркетинговые и коммуникационные возможности;
распространение культуры благотворительности на широкую аудиторию. Вы становитесь популяризатором простой и удобной помощи. И это — огромный плюс к репутации компании. Например, социальное исследование E+ Change и Better в ноябре 2023 года показало, что шесть из десяти россиян больше доверяют социально ответственным брендам;
интерес со стороны потенциальных сотрудников. По отзывам руководителей компаний и HR, один из важных факторов для молодых специалистов при выборе работодателя — это участие компании в благотворительности;
уважение и доверие со стороны клиентов и партнеров бизнеса.
Почему вы нужны фонду?
Фонд «Подари жизнь» уже 18 лет работает для того, чтобы любой ребенок или взрослый до 25 лет с онкологическим или гематологическим заболеванием в России мог получить самую эффективную и современную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку.
Мы ставим своей задачей:
сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями;
помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся дети и молодые взрослые;
привлечение общественного внимания к проблемам больных детей;
содействие развитию безвозмездного донорства крови;
оказание социальной и психологической помощи больным детям.
Программы фонда финансируются только за счет частных пожертвований и помощи бизнеса, мы не получаем государственных грантов и субсидий. Именно ваша поддержка — гарантия того, что дети в больницах получат самое эффективное и своевременное лечение!
Заинтересовались, но остались вопросы?
Оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вопросы, а еще пришлем презентацию с подробностями об уже готовых кейсах.
Будем рады подробнее обсудить наше сотрудничество.
Контакты
Наталья Лехман,
департамент фандрайзинга
Анастасия Мишина,
департамент фандрайзинга