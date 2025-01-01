Возможности для бизнеса

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Сотрудничество бизнеса с НКО выгодно всем. Для фонда это возможность перейти от адресной помощи детям (то есть, по сути, от «затыкания дыр») к системным изменениям в детской онкологии. Для компаний — новые возможности развития и социальная ответственность, которую ценят и клиенты, и сотрудники.

Почему «Подари жизнь»?

Мы поможем и подскажем, как лучше:

  • организовать акцию с отчислением на помощь детям процента или конкретной суммы от продажи вашего продукта или услуги;

  • организовать акцию с округлением или удвоением пожертвований ваших сотрудников и клиентов;

  • добавить благотворительную составляющую в программу лояльности: покупатели смогут направить баллы/бонусы из программы лояльности на помощь детям; 

  • подготовить поздравление с праздником для коллег, партнеров, клиентов или любых важных для вас людей в рамках акции «Подарок от:важных людей»;

  • представить/подсветить компанию на мероприятиях фонда как партнера;

  • провести день рождения, мастер-класс, чаепитие с друзьями (волонтерский фандрайзинг для сотрудников), ведь любое событие можно превратить в благотворительную акцию.

Почему сотрудничать с фондом выгодно? 

Это дает:

  • сотрудничество с узнаваемым, опытным, профессиональным фондом, который много лет постоянно ведет системную и полностью прозрачную работу;

  • эксклюзивные материалы для партнеров, разработанные с учетом проверенных временем запросов аудитории;

  • контакт с огромной аудиторией и сообществом фонда;

  • дополнительную ценность в глазах клиентов, повышение лояльности и внимания аудитории к продукту компании. Исследование Meaningful Brands, проведенное Havas Media в 2023 году, показало, что «бренды со смыслом» получают в девять раз больше прибыли, чем конкуренты, не развивающие собственную философию;

  • повышение продаж. Обычно это не является прямой целью проекта, но подобный косвенный эффект уже подтвержден исследованиями;

  • налоговый вычет для юридических лиц. До 2020 года заниматься благотворительностью можно было только после уплаты налогов, а теперь вы можете это делать до и таким образом снижать налогооблагаемую базу;

  • дополнительные маркетинговые и коммуникационные возможности;

  • распространение культуры благотворительности на широкую аудиторию. Вы становитесь популяризатором простой и удобной помощи. И это — огромный плюс к репутации компании. Например, социальное исследование E+ Change и Better в ноябре 2023 года показало, что шесть из десяти россиян больше доверяют социально ответственным брендам;

  • интерес со стороны потенциальных сотрудников. По отзывам руководителей компаний и HR, один из важных факторов для молодых специалистов при выборе работодателя — это участие компании в благотворительности;

  • уважение и доверие со стороны клиентов и партнеров бизнеса.

Почему вы нужны фонду?

Фонд «Подари жизнь» уже 18 лет работает для того, чтобы любой ребенок или взрослый до 25 лет с онкологическим или гематологическим заболеванием в России мог получить самую эффективную и современную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку. 

Мы ставим своей задачей:

  • сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями;

  • помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся дети и молодые взрослые;

  • привлечение общественного внимания к проблемам больных детей;

  • содействие развитию безвозмездного донорства крови;

  • оказание социальной и психологической помощи больным детям.

Программы фонда финансируются только за счет частных пожертвований и помощи бизнеса, мы не получаем государственных грантов и субсидий. Именно ваша поддержка — гарантия того, что дети в больницах получат самое эффективное и своевременное лечение!

Заинтересовались, но остались вопросы? 

Оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вопросы, а еще пришлем презентацию с подробностями об уже готовых кейсах.

Будем рады подробнее обсудить наше сотрудничество.

Контакты

Наталья Лехман,
департамент фандрайзинга

+7 (985) 772-62-70

n.lekhman@podari-zhizn.ru

Анастасия Мишина,
департамент фандрайзинга

+7 (916) 340-01-59

amishina@podari-zhizn.ru

