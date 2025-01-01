Возможности для бизнеса

Это дает:

сотрудничество с узнаваемым, опытным, профессиональным фондом, который много лет постоянно ведет системную и полностью прозрачную работу;

эксклюзивные материалы для партнеров, разработанные с учетом проверенных временем запросов аудитории;

контакт с огромной аудиторией и сообществом фонда;

дополнительную ценность в глазах клиентов, повышение лояльности и внимания аудитории к продукту компании. Исследование Meaningful Brands, проведенное Havas Media в 2023 году, показало, что «бренды со смыслом» получают в девять раз больше прибыли, чем конкуренты, не развивающие собственную философию;

повышение продаж. Обычно это не является прямой целью проекта, но подобный косвенный эффект уже подтвержден исследованиями;

налоговый вычет для юридических лиц. До 2020 года заниматься благотворительностью можно было только после уплаты налогов, а теперь вы можете это делать до и таким образом снижать налогооблагаемую базу;

дополнительные маркетинговые и коммуникационные возможности;

распространение культуры благотворительности на широкую аудиторию. Вы становитесь популяризатором простой и удобной помощи. И это — огромный плюс к репутации компании. Например, социальное исследование E+ Change и Better в ноябре 2023 года показало, что шесть из десяти россиян больше доверяют социально ответственным брендам;

интерес со стороны потенциальных сотрудников. По отзывам руководителей компаний и HR, один из важных факторов для молодых специалистов при выборе работодателя — это участие компании в благотворительности;