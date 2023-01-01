Иванова Анна — руководитель отдела по работе с частными благотворителями, Председатель правления фонда «Новая жизнь».

Работа в «Подари жизнь» для меня началась с волонтерства. В 2008 году я возила подопечных фонда на своей машине, встречала пациентов в аэропортах, доставляла лекарства в больницы. Примерно через год исполнительный директор фонда предложил мне стать сотрудником.

Самое важное для меня сегодня — чтобы условия пожертвования были максимально комфортными для благотворителей. Уверена, что в первую очередь людей привлекают открытость и прозрачность фонда. Бывает, что мы обращаемся к благотворителям за срочной помощью. Более того, признаюсь, что сейчас таких просьб стало гораздо больше. Поэтому, если вы получили от нас такое письмо, пожалуйста, позвоните и задайте вопросы. Хочу подчеркнуть: звонить мне можно и нужно — я всегда на связи и открыта к разговору. Если вы не хотите получать наши письма или отчеты — просто скажите или напишите нам об этом, и мы не будем беспокоить.