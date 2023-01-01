Работа в «Подари жизнь» для меня началась с волонтерства. В 2008 году я возила подопечных фонда на своей машине, встречала пациентов в аэропортах, доставляла лекарства в больницы. Примерно через год исполнительный директор фонда предложил мне стать сотрудником.
Самое важное для меня сегодня — чтобы условия пожертвования были максимально комфортными для благотворителей. Уверена, что в первую очередь людей привлекают открытость и прозрачность фонда. Бывает, что мы обращаемся к благотворителям за срочной помощью. Более того, признаюсь, что сейчас таких просьб стало гораздо больше. Поэтому, если вы получили от нас такое письмо, пожалуйста, позвоните и задайте вопросы. Хочу подчеркнуть: звонить мне можно и нужно — я всегда на связи и открыта к разговору. Если вы не хотите получать наши письма или отчеты — просто скажите или напишите нам об этом, и мы не будем беспокоить.
Успехи фонда — это заслуга благотворителей. Без вас у нас ничего бы не получилось. Только вместе мы можем помочь тысячам детей победить болезнь и вернуться к прежней жизни.Иванова Анна, руководитель отдела по работе с частными благотворителями
Переговоры с благотворителями бывают необходимы и в других ситуациях. Например, мы попросили миллион рублей для помощи конкретному ребенку, а ему (ребенку) понадобилась только половина этих средств. Я обязательно буду звонить и предлагать вернуть остаток или позволить потратить его на других детей. Потому что это личные средства человека, и только он вправе решать, как ими распорядиться.
Очень много времени сегодня я уделяю поиску благотворителей, которые готовы поддержать строительство пансионата для детей в Измалково: каждый дом строится за счет пожертвования одного человека или компании. Если вы готовы, с радостью поделюсь подробностями.
Работы много, но про семью я тоже стараюсь не забывать. Сейчас, когда мои дети выросли, им стало понятно, почему я столько времени работаю в фонде и ничего не хочу менять. Я невероятно горжусь своими детьми, а они мной.