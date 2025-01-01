Защитите детей от осложнений

Спасибо вам за отклик на наше письмо. За веру в то, что вместе мы можем защитить детей от опасных осложнений. Врачи нашли способ вернуться к самому современному виду лечения. Все, что остается нам, — поддержать их труд!

На запуск программы в 2025 году и проведение процедуры деплеции для трех детей нужно собрать 5 миллионов рублей. Всего поддержка работы программы в 2025 году будет стоить 68 569 440 рублей. Любое ваше участие дает возможность воплотить в жизнь программу и защитить детей от опасных осложнений.

Важен вклад каждого! Спасибо всем, кто рядом!