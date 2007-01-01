Cделать пожертвование

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Мы делаем все, чтобы помогать было легко и удобно. Вариантов много, каждый может выбрать то, что подходит ему больше всего.
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