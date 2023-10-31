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благотворительный фонд

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Дети

Им нужна помощь прямо сейчас. Какая и почему — в истории каждого ребенка в разделе «Помочь детям».

Дима Быков

Острый лимфобластный лейкоз
Помочь

Тимерлан Тютин

Иммунодефицит
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Все дети
Как помочь?

Есть очень много разных способов. Пожертвование — только один из них. Выберите удобный вам формат.

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Проекты

Чем занимается фонд и как помогает детям. Помощь системная и адресная, волонтерство, донорство, реабилитация, — подробно, с цифрами, чтобы не оставалось вопросов.

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Публикации

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«Я буду частичкой тебя»

Говорит Вика своему 11-летнему брату Диме, для которого она скоро станет донором костного мозга. И мальчик этому рад, потому что он очень любит Вику и хочет скорее вылечиться.

Нужна помощь2.11.2023

Путь лекарства: от покупки до ребенка

Как работает и чем занимается департамент медицинских программ — сердце фонда? Его главная задача — закупка лекарств для детей в больницах и оборудования для клиник. А приоритет — лучшие цены и, конечно, скорость.

Важное 1.11.2023

«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас

Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.

Помощь компаний 31.10.2023

Платформа «Друзья фонда»

День рождения, мастер-класс, рок-концерт, чаепитие с друзьями — любое событие можно превратить в благотворительную акцию. Станьте другом фонда, соберите деньги на лечение детей!

Podari.Life

Партнерский фонд в США

podari.life
Gift of Life

Партнерский фонд в Великобритании

giftoflife.eu
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