Им нужна помощь прямо сейчас. Какая и почему — в истории каждого ребенка в разделе «Помочь детям».
Есть очень много разных способов. Пожертвование — только один из них. Выберите удобный вам формат.
Чем занимается фонд и как помогает детям. Помощь системная и адресная, волонтерство, донорство, реабилитация, — подробно, с цифрами, чтобы не оставалось вопросов.
Публикации
«Я буду частичкой тебя»
Говорит Вика своему 11-летнему брату Диме, для которого она скоро станет донором костного мозга. И мальчик этому рад, потому что он очень любит Вику и хочет скорее вылечиться.
Путь лекарства: от покупки до ребенка
Как работает и чем занимается департамент медицинских программ — сердце фонда? Его главная задача — закупка лекарств для детей в больницах и оборудования для клиник. А приоритет — лучшие цены и, конечно, скорость.
«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас
Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.
Платформа «Друзья фонда»
День рождения, мастер-класс, рок-концерт, чаепитие с друзьями — любое событие можно превратить в благотворительную акцию. Станьте другом фонда, соберите деньги на лечение детей!
Партнерский фонд в США
Партнерский фонд в Великобритании