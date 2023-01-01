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Что мы делаем

Помощь детям в клиниках

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Это основной проект фонда. На поступающие пожертвования мы покупаем лекарства, расходные материалы, реактивы или медицинское оборудование для столичных и региональных клиник, с которыми у нас налажено сотрудничество.

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1089,7 млн рублей

расходы фонда «Подари жизнь» по проекту «Помощь детям в клиниках» в 2022

Можно купить лекарство, которого не хватает в больнице, десяти детям по отдельности — но эффективнее купить лекарство для целого отделения, чтобы оно всегда было под рукой. И анализы лучше оплатить сразу всем нуждающимся. Или купить в больницу медицинский прибор, который позволит проводить нужные анализы прямо на месте. Конечно, хотелось бы, чтобы эти расходы брало на себя государство, но так получается не всегда. Поэтому сейчас большая часть расходов фонда относится именно к системной помощи детям в клиниках.

Подавляющее большинство указанных расходов произведено со счета фонда «Подари жизнь», однако 96,0 млн рублей — расходы фонда «Новая жизнь» за счет средств, полученных от «Подари жизнь». Кроме того, дополнительно на помощь детям в клиниках израсходовано также 4,96 млн рублей «собственных» средств фонда «Новая жизнь».

В разделе

Медицинское оборудование

Высокоточное оборудование для лечения и диагностики

Лекарственные препараты

Современные и эффективные

Медицинские расходные материалы

Одноразовые, стерильные, безопасные

Диагностика и анализы

Для точности диагноза, для контроля за ходом лечения

Образование врачей

Быть в курсе последних исследований и разработок

Трансплантация костного мозга

Сложная процедура для спасения жизни

Помощь региональным клиникам

Чтобы дети могли лечиться рядом с домом

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