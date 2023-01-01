Это основной проект фонда. На поступающие пожертвования мы покупаем лекарства, расходные материалы, реактивы или медицинское оборудование для столичных и региональных клиник, с которыми у нас налажено сотрудничество.

Можно купить лекарство, которого не хватает в больнице, десяти детям по отдельности — но эффективнее купить лекарство для целого отделения, чтобы оно всегда было под рукой. И анализы лучше оплатить сразу всем нуждающимся. Или купить в больницу медицинский прибор, который позволит проводить нужные анализы прямо на месте. Конечно, хотелось бы, чтобы эти расходы брало на себя государство, но так получается не всегда. Поэтому сейчас большая часть расходов фонда относится именно к системной помощи детям в клиниках.

Подавляющее большинство указанных расходов произведено со счета фонда «Подари жизнь», однако 96,0 млн рублей — расходы фонда «Новая жизнь» за счет средств, полученных от «Подари жизнь». Кроме того, дополнительно на помощь детям в клиниках израсходовано также 4,96 млн рублей «собственных» средств фонда «Новая жизнь».