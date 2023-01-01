Именно поэтому в фонде есть программа «Образование врачей». Она включает в себя поддержку организации образовательных семинаров для медиков, помощь с участием в научных конференциях, но главное — стажировки врачей, медсестер и других специалистов в лучших федеральных клиниках.
6,3 млн рублей
расходы фонда на проект в 2022 году
Программа стажировок для врачей тесно связана с таким направлением работы фонда, как реализация технологий ТКМ (трансплантации костного мозга) в регионах. Ведь, чтобы создать трансплантационный центр, необходима команда врачей самых разных специальностей: онкологи, гематологи, трансфузиологи, врачи лабораторной диагностики, реаниматологи, специалисты по инфекционному контролю и многие другие.
Мы знаем, что в регионах много по-настоящему мотивированных специалистов, которые хотят и могут учиться. Но ничто не заменит практического опыта. Поэтому врачи из региональных трансплантационных клиник ездят на стажировки в крупнейшие федеральные центры. А фонд помогает им в этом. Рассказываем о трех центрах ТКМ, которым фонд оказывает значительную поддержку.
Краснодар, Красноярск, Екатеринбург
Центр детской ТКМ, который по плану должен открыться в конце 2023 года, находится в Краснодаре, в Детской краевой клинической больнице, в Южном федеральном округе. Здесь фонд полностью сосредоточен на задаче подготовки команды врачей. С 2021 года краснодарские врачи при поддержке фонда ездят на обучение в трансплантационные центры, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Стажировку уже прошли 30 врачей разных специальностей, а также медсестры и лаборанты: задача каждого специалиста — освоить высокотехнологичные современные методы лечения и диагностики рака. Решающей для реализации проекта стала его работа в 2022 году: трудности были, однако удалось провести 16 стажировок и сформировать ядро команды врачей. А это значит, что созданы условия для успешной работы нового центра. Но обучение специалистов продолжается и по сей день.
Трансплантационный центр в Красноярске, на базе Краевого клинического центра охраны материнства и детства. Здесь все создавалось с нуля, трансплантационного отделения и опыта проведения ТКМ в Красноярске ранее не было (как и в Краснодаре). Была начата активная подготовка команды красноярских врачей, которые хотят и могут лечить детей по-новому. Кроме того, фонд участвовал в закупках оборудования для нового трансплантационного отделения. Сейчас все уже почти готово к открытию центра, а стажировки специалистов продолжаются и в 2023 году.
Фонд внес большой вклад в переподготовку команды врачей в ОДКБ Екатеринбурга. У екатеринбургских врачей уже был опыт пересадок, но они хотели расширить свою работу, были готовы осваивать новые технологии, новое оборудование. Так что одновременно с дооснащением трансплантационного центра фонд поддерживал и стажировки врачей. Сейчас центр успешно работает, а врачи время от времени приезжают на обучение в ведущие столичные клиники.
Образовательные программы
Дальние регионы
Проект некоммерческих благотворительных семинаров «Дальние регионы» осуществляется с 2008 года фондом «Подари жизнь», Национальным обществом детских гематологов и онкологов (НОДГО) и Центром детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
Основная цель: повышение квалификации гематологов-онкологов и среднего медицинского персонала в регионах России, увеличение настороженности врачей-педиатров и детских хирургов, а также улучшение ведения группы больных с онкогематологическими заболеваниями на амбулаторном этапе лечения.
В период пандемии коронавирусной инфекции семинары долгое время проводились в онлайн-формате. Но в 2022 году программа снова стала работать в обычном режиме.
Международные связи
Врачи и ученые посещают конференции и конгрессы для получения самой актуальной научной информации в детской онкологии и гематологии, обмена опытом, обсуждения сложных случаев, поддержания научных и медицинских связей.
Фонд «Подари жизнь» оплачивает регистрационные взносы за участие в конференциях и покрывает расходы на транспорт, проживание и визовую поддержку специалистов.
Передача опыта
В рамках программы «Передача опыта» оплачиваются стажировки, подготовка и переподготовка в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева и других больницах для сотрудников региональных клиник. Так, именно в рамках этой программы получают «из первых рук» всю необходимую информацию и навыки сотрудники существующих и формирующихся региональных центров трансплантации костного мозга: замечательные доктора из Екатеринбурга, Красноярска, Краснодара.