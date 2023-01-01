Фонд собирает средства на лекарства, расходные материалы, оборудование и многое другое. Но никакие таблетки и приборы не помогут, если нет врачей, которые умеют применять на практике самые передовые методы лечения.

Именно поэтому в фонде есть программа «Образование врачей». Она включает в себя поддержку организации образовательных семинаров для медиков, помощь с участием в научных конференциях, но главное — стажировки врачей, медсестер и других специалистов в лучших федеральных клиниках.

Программа стажировок для врачей тесно связана с таким направлением работы фонда, как реализация технологий ТКМ (трансплантации костного мозга) в регионах. Ведь, чтобы создать трансплантационный центр, необходима команда врачей самых разных специальностей: онкологи, гематологи, трансфузиологи, врачи лабораторной диагностики, реаниматологи, специалисты по инфекционному контролю и многие другие.

Мы знаем, что в регионах много по-настоящему мотивированных специалистов, которые хотят и могут учиться. Но ничто не заменит практического опыта. Поэтому врачи из региональных трансплантационных клиник ездят на стажировки в крупнейшие федеральные центры. А фонд помогает им в этом. Рассказываем о трех центрах ТКМ, которым фонд оказывает значительную поддержку.

Краснодар, Красноярск, Екатеринбург