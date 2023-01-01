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благотворительный фонд

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Помочь фонду

Стать другом фонда или волонтером, сдать кровь, принять участие в акции фонда и многое другое. В этом разделе мы собрали все способы помочь подопечным фонда.

Помочь детям

В первую очередь материально — лечение от рака стоит дорого

Стать донором

Донорская кровь незаменима: помогите тем, кому она необходима

Для компаний

Корпоративная благотворительность — есть, из чего выбрать

Стать волонтером

Волонтеры бывают самые разные, и их всегда мало

Помочь по‑другому

Выберите самый удобный для себя способ

Cделать пожертвование

Наличные, безналичные, криптовалюта

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