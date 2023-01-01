Помочь детям
В первую очередь материально — лечение от рака стоит дорого
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Стать другом фонда или волонтером, сдать кровь, принять участие в акции фонда и многое другое. В этом разделе мы собрали все способы помочь подопечным фонда.
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