Самый простой способ помочь — перечислить пожертвование в благотворительный фонд. Это можно сделать так:
перевести деньги на счет фонда;
заключить с фондом договор пожертвования;
публичная оферта.
В фонде действуют проекты, в рамках которых оказывается помощь всем нашим подопечным.
Проекты фонда
Помощь системная и адресная, волонтерство, донорство, реабилитация, — подробно, с цифрами, чтобы не оставалось вопросов.
Налоговые льготы для компаний
Как получить налоговые льготы?
Сделав пожертвование в фонд, ваша компания сможет воспользоваться налоговой льготой для юридических лиц — уменьшить свою налогооблагаемую базу налога на прибыль на сумму пожертвования.
Фонд «Подари жизнь» за полную прозрачность. На сайте фонда публикуются ежемесячные и годовые отчеты. Каждый благотворитель получает подробную информацию о том, на какие нужды наших подопечных потрачены средства.
Официальные документы
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Отдел по работе с корпоративными партнерами
+7 (495) 995-31-05,
corporate@podari-zhizn.ru
Новости компаний
«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас
Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.
Субботники в Измалково
Да, они состоялись: первые, долгожданные, осенние. В строящийся пансионат «Измалково» приехали сотрудники группы компаний «Дело» и фармацевтической фирмы «Пульс», чтобы помочь подготовить парк к зиме и высадить растения. И теперь мы можем точно сказать: продолжим весной.
Почувствовать Пульс
Для хороших дел нет преград и отговорок: это доказали сотрудники фармацевтической компании «Пульс». В воскресенье, не смотря на дождь, они приехали в строящийся пансионат «Измалково», чтобы отлично поработать.
«Вы оказались у нас первыми»
Чистая правда: сотрудники группы компаний «Дело» первыми приехали в строящийся пансионат «Измалково», чтобы привести парк в порядок перед зимой и высадить растения. Первыми, но не последними.