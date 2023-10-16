У компаний есть много способов помочь подопечным фонда: от организации акции в пользу наших подопечных до сбора игрушек — каждый может выбрать тот вид помощи, который ему больше подходит.

Самый простой способ помочь — перечислить пожертвование в благотворительный фонд. Это можно сделать так:

Сотрудничество с фондом — возможности для компаний (презентация) Adobe Portable Document Format (2,7 МБ)

В фонде действуют проекты, в рамках которых оказывается помощь всем нашим подопечным.

Сделав пожертвование в фонд, ваша компания сможет воспользоваться налоговой льготой для юридических лиц — уменьшить свою налогооблагаемую базу налога на прибыль на сумму пожертвования.

Фонд «Подари жизнь» за полную прозрачность. На сайте фонда публикуются ежемесячные и годовые отчеты. Каждый благотворитель получает подробную информацию о том, на какие нужды наших подопечных потрачены средства.