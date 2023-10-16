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благотворительный фонд

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Помочь фонду

Для компаний

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У компаний есть много способов помочь подопечным фонда: от организации акции в пользу наших подопечных до сбора игрушек — каждый может выбрать тот вид помощи, который ему больше подходит.

Самый простой способ помочь — перечислить пожертвование в благотворительный фонд. Это можно сделать так:

В фонде действуют проекты, в рамках которых оказывается помощь всем нашим подопечным.

Проекты фонда

Помощь системная и адресная, волонтерство, донорство, реабилитация, — подробно, с цифрами, чтобы не оставалось вопросов.

Налоговые льготы для компаний

Как получить налоговые льготы?

Сделав пожертвование в фонд, ваша компания сможет воспользоваться налоговой льготой для юридических лиц — уменьшить свою налогооблагаемую базу налога на прибыль на сумму пожертвования.

Фонд «Подари жизнь» за полную прозрачность. На сайте фонда публикуются ежемесячные и годовые отчеты. Каждый благотворитель получает подробную информацию о том, на какие нужды наших подопечных потрачены средства.

Официальные документы

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Отдел по работе с корпоративными партнерами

+7 (495) 995-31-05,
corporate@podari-zhizn.ru

Новости компаний

31.10.2023

«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас

Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.

17.10.2023

Субботники в Измалково

Да, они состоялись: первые, долгожданные, осенние. В строящийся пансионат «Измалково» приехали сотрудники группы компаний «Дело» и фармацевтической фирмы «Пульс», чтобы помочь подготовить парк к зиме и высадить растения. И теперь мы можем точно сказать: продолжим весной.

16.10.2023

Почувствовать Пульс

Для хороших дел нет преград и отговорок: это доказали сотрудники фармацевтической компании «Пульс». В воскресенье, не смотря на дождь, они приехали в строящийся пансионат «Измалково», чтобы отлично поработать.

16.10.2023

«Вы оказались у нас первыми»

Чистая правда: сотрудники группы компаний «Дело» первыми приехали в строящийся пансионат «Измалково», чтобы привести парк в порядок перед зимой и высадить растения. Первыми, но не последними.

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