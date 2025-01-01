Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Корпоративное волонтерство — важная часть укрепления корпоративной культуры многих компаний. Оно помогает объединять команду, формирует общие ценности, развивает HR-бренд компании и дополняет его смыслы.

Для компаний, которые стремятся развивать корпоративное волонтерство, «Подари жизнь» предлагает несколько программ. 

  • Креативная лаборатория

Придумать задания для квизов, квестов, сценарии праздников и викторин для мероприятий в больницах, где лечатся подопечные фонда. Эти наработки смогут использовать больничные волонтеры, чтобы устраивать для детей мероприятия.

  • Мастерская

Собраться с коллегами и смастерить что-то полезное для подопечных фонда. Например, заготовки для мастер-классов, украшения для комнат и холлов в домах пансионата «Измалково» и многое другое. 

  • Субботники в пансионате

Провести корпоративный субботник в «Измалково»: помочь посадить растения, убрать и благоустроить территорию пансионата. Для сотрудников это возможность провести вместе время, побывать на природе и поучаствовать в добром деле.

  • Корпоративные активности в офисе

Можно организовать среди коллег сбор подарков для детей на Новый год. Многие подопечные фонда из-за лечения вынуждены оставаться на Новый год в больнице. Мы стараемся поддержать ребят и создать им праздничное настроение: ставим елку, устраиваем новогодние представления и, конечно, дарим подарки. Собирать подарки фонду помогают компании. Присоединяйтесь и вы к этой праздничной традиции! 

А еще можно устроить сбор игрушек для «Коробки храбрости». Эти игрушки — маленькие призы за большую смелость. Их выдают детям в больнице после неприятных процедур, чтобы поддержать и утешить. И их всегда не хватает: в клиниках, которым помогает фонд, лечится около 1 000 ребят единовременно, поэтому наполнять «Коробки храбрости» приходится постоянно.

Отдел фандрайзинга

corporate@podari-zhizn.ru  

