Корпоративное волонтерство — важная часть укрепления корпоративной культуры многих компаний. Оно помогает объединять команду, формирует общие ценности, развивает HR-бренд компании и дополняет его смыслы.

Для компаний, которые стремятся развивать корпоративное волонтерство, «Подари жизнь» предлагает несколько программ.

Креативная лаборатория

Придумать задания для квизов, квестов, сценарии праздников и викторин для мероприятий в больницах, где лечатся подопечные фонда. Эти наработки смогут использовать больничные волонтеры, чтобы устраивать для детей мероприятия.

Мастерская

Собраться с коллегами и смастерить что-то полезное для подопечных фонда. Например, заготовки для мастер-классов, украшения для комнат и холлов в домах пансионата «Измалково» и многое другое.

Субботники в пансионате

Провести корпоративный субботник в «Измалково»: помочь посадить растения, убрать и благоустроить территорию пансионата. Для сотрудников это возможность провести вместе время, побывать на природе и поучаствовать в добром деле.