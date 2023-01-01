Собрать «Коробку храбрости»

Примеры игрушек для «Коробки храбрости»
В каждом процедурном кабинете есть волшебная коробка. В ней хранятся небольшие подарки, помогающие сдержать или высушить детские слезы. Это призы за смелость. И поэтому коробка эта так и называется — «Коробка храбрости». Такие подарки выдаются очень часто, а потому коробка храбрости должна пополняться не реже двух раз в неделю. Без вашей помощи тут не обойтись.
Чем порадовать детей?
Можно
Любыми небольшими игрушками: LEGO и другие конструкторы, наборы с героями мультфильмов, Barbie и другие куколки, Hot wheels и другие машинки, фонарики и брелоки, любые творческие наборы. Для подростков: алмазная мозаика, картины по номерам, гравюры сложные, раскраски-антистресс и гелиевые ручки к ним, различные головоломки (кубик Рубика и пр.).
Нельзя!
Не подходят деревянные, плюшевые, бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые, а также игрушки с большим количеством мелких деталей, нельзя дарить детскую косметику и заколки.
Важно!
Мы собираем для наших подопечных только новые игрушки. Это не вредность и не прихоть, это вызвано серьезным ослаблением иммунитета у детей, проходящих лечение от онкологии. Домашняя пыль — страшный враг, поэтому мы не принимаем мягкие игрушки и рады всему, что можно неоднократно протереть стерилизатором.
Куда привозить
Офис фонда на м. Спортивная (ул. Доватора 13, вход со двора). График работы: будни с 10:00 до 19:00.
Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева (м. Юго-Западная, ул. Саморы Машела, 1). В любое время можно оставить на охране, сообщив что это для фонда «Подари Жизнь».
Остались вопросы? Свяжитесь с сотрудником фонда
Светлана Трофимова,
отдел социальной помощи
+7 (917) 519-92-03,
s.trofimova@podari-zhizn.ru