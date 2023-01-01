Собрать «Коробку храбрости»

Храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел страх. Наши дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль. И помогают им в этом игрушки из «Коробки храбрости».

Примеры игрушек для «Коробки храбрости»

В каждом процедурном кабинете есть волшебная коробка. В ней хранятся небольшие подарки, помогающие сдержать или высушить детские слезы. Это призы за смелость. И поэтому коробка эта так и называется — «Коробка храбрости». Такие подарки выдаются очень часто, а потому коробка храбрости должна пополняться не реже двух раз в неделю. Без вашей помощи тут не обойтись.

Чем порадовать детей? Можно Любыми небольшими игрушками: LEGO и другие конструкторы, наборы с героями мультфильмов, Barbie и другие куколки, Hot wheels и другие машинки, фонарики и брелоки, любые творческие наборы. Для подростков: алмазная мозаика, картины по номерам, гравюры сложные, раскраски-антистресс и гелиевые ручки к ним, различные головоломки (кубик Рубика и пр.). Нельзя! Не подходят деревянные, плюшевые, бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые, а также игрушки с большим количеством мелких деталей, нельзя дарить детскую косметику и заколки.

Важно! Мы собираем для наших подопечных только новые игрушки. Это не вредность и не прихоть, это вызвано серьезным ослаблением иммунитета у детей, проходящих лечение от онкологии. Домашняя пыль — страшный враг, поэтому мы не принимаем мягкие игрушки и рады всему, что можно неоднократно протереть стерилизатором.

Куда привозить Офис фонда на м. Спортивная (ул. Доватора 13, вход со двора). График работы: будни с 10:00 до 19:00.

Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева (м. Юго-Западная, ул. Саморы Машела, 1). В любое время можно оставить на охране, сообщив что это для фонда «Подари Жизнь».