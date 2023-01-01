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благотворительный фонд

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Помочь фонду

Помочь по‑другому

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Помогать можно по-разному, главное, это совсем не сложно. Рассказываем, как.

Идете в магазин за покупками? Обратите внимание на товары с логотипом фонда. Много путешествуете или часто ездите в командировки? Значит, копятся бонусы, которыми можно поделиться. Можно купить игрушки в «коробку храбрости» в больницу или бытовую химию для больниц или квартир, где живут наши подопечные. А можно сделать так, чтобы дружеское чаепитие стало еще и благотворительным. Или просто установить приложение фонда на телефон. Выбирайте сами!

В разделе

Помогать, покупая

Участвуйте в благотворительных акциях

Поделиться бонусами

Подарите ребенку веру в будущее

Собрать «Коробку храбрости»

Соберите подарки, чтобы высушить детские слезы

Стать другом фонда

Совместите приятное с полезным

Установить приложение фонда

Помогите в один клик

Оформить наследство

Помощь, которая останется после нас

Бытовые нужды

Самое простое и необходимое

Подарки на Новый год

Детям, которые остаются в больницах

Фонд целевого капитала

Вклад в стабильную помощь

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