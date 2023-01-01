Помогать можно по-разному, главное, это совсем не сложно. Рассказываем, как.

Идете в магазин за покупками? Обратите внимание на товары с логотипом фонда. Много путешествуете или часто ездите в командировки? Значит, копятся бонусы, которыми можно поделиться. Можно купить игрушки в «коробку храбрости» в больницу или бытовую химию для больниц или квартир, где живут наши подопечные. А можно сделать так, чтобы дружеское чаепитие стало еще и благотворительным. Или просто установить приложение фонда на телефон. Выбирайте сами!