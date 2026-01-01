Склад фонда

Зачем «Подари жизнь» склад? Чтобы иметь возможность хранить, сортировать и готовить к выдаче вещи, полученные от благотворителей или купленные на собранные фондом деньги.

Речь идет об одежде, игрушках, школьных и санитарно-гигиенических принадлежностях. Грузы поступают на склад, кладовщики сортируют и учитывают вещи, проверяют их качество и ведут учет: что есть в наличии, сколько и для кого предназначено. Затем по необходимости и заявкам готовят вещи к выдаче — для конкретных детей (семей) и/или медицинских учреждений.

Склад — это тыл фонда, где помощь собирается, сортируется, правильно хранится и ждет тех, кому она нужна. Без него и без наших кладовщиков было бы сложно правильно хранить и учитывать, своевременно сортировать, а также грамотно и оперативно распределять вещи. Принципы работы склада Мы бесконечно признательны благотворителям фонда за поддержку и всегда рады вашей помощи! Есть несколько простых правил работы склада, самое главное — всегда согласовывайте свои действия с теми, кто работает в фонде. Поиском и отбором вещей, а также общением с благотворителями, согласованием дат и сроков отправки и приемки груза занимаются ответственные сотрудники или подразделения фонда. Именно они в обязательном порядке оформляют заявку на прием груза на склад. Важно: кладовщики выполняют работы на складе только по заявкам, которые получают из фонда. Если груз поступает без оформленной заявки, его НЕ принимают и НЕ разгружают.

Какие вещи принимает фонд Основное правило — вещи должны быть либо новыми, без следов использования, либо со следами минимального использования, в идеальном состоянии. Это относится к любым предметам: мебели, канцелярским товарам, технике, одежде, специальному питанию, игрушкам. Согласитесь, сложно представить себе ребенка или родителя, с радостью принявшего в дар грязную или дырявую одежду, сломанную игрушку, картину для раскрашивания по номерам, в которой высохли все краски, посуду со сколами или неработающий телефон. И уж тем более медицинские учреждения не возьмут просроченное питание, санитарно-гигиенические принадлежности или технику, непригодную для использования.

К сожалению, бывает так, что фонду предлагают забрать совершенно непригодные вещи. Мы не можем позволить себе принимать их даже на хранение: без возможности быть переданными подопечным они копятся на складе, занимая место, а правильная утилизация таких вещей создает для фонда дополнительные расходы. Мы уверены: коммуникация с ответственными сотрудниками фонда снимет все вопросы и недоразумения. Каждое подразделение «Подари жизнь» хорошо знает, в чем нуждаются подопечные, может определить нужность конкретных вещей и их количество.

Фонд может принять: игрушки — только новые;

текстиль: постельное белье, пледы, одеяла, матрасы, ковры, шторы — новые, без следов использования, одежду — только с бирками;

средства реабилитации: трости, костыли, специальные кровати, инвалидные коляски, спецобувь — новые либо в идеальном состоянии;

коляски, кроватки, ходунки и прочее предметы для маленьких детей — новые или в идеальном состоянии;

предметы быта для амбулаторных квартир и малообеспеченных семей: посуду, книги, светильники, мебель, сушилки — новые или в идеальном состоянии;

технику — либо новую, либо в идеальном состоянии: с минимальными следами использования, оставшимся ресурсом использования не менее 2/3, со всеми комплектующими.

Важно: часто ответственный сотрудник, согласовывающий поставку с благотворителем, должен убедиться в том, что вещи соответствуют требованиям. Для этого он может запросить фото или видео груза либо организовать поездку к благотворителю. Спасибо за помощь! Дорогие друзья, если у вас остались вопросы, позвоните нам, пожалуйста. Мы соединим вас с ответственным подразделением или сотрудником, которые подробно расскажут о текущих потребностях и возможных способах участия, помогут найти вариант, наиболее близкий именно вам. Мы ценим любой вклад и готовы сделать процесс взаимодействия максимально удобным для вас. Только вместе мы можем сделать так, чтобы у семей, которым помогает фонд, всегда было именно то, что им нужно не только для успешного лечения, но и для комфортной жизни, учебы, реабилитации.