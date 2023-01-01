Контакты и реквизиты

«Подари жизнь» находится в Москве, у него нет филиалов, отделений и представителей в регионах России. Есть два партнерских фонда за рубежом: Gift of Life в Великобритании и Podari.Life в США.

Реквизиты для рублевых перечислений (₽) Наименование получателя Фонд «Подари жизнь» ИНН получателя 7714320009 КПП получателя 773101001 Показать все реквизиты

Реквизиты для перечислений в евро (€) Account Number 40703978300712001083 Swift Code OTPVRUMMXXX Beneficiary’s Bank JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' Показать все реквизиты