Контакты и реквизиты

Контакты
Адреса
Юридический адрес:
121351, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 3, помещ. I, ком. 1
Почтовый адрес:
119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 13, подъезд 2А
Телефоны
+7 (800) 250-52-22 (звонок из регионов бесплатный)
+7 (495) 995-31-05
+7 (925) 081-15-82 — по вопросам донорства крови
Эл. почта
info@podari-zhizn.ru
help@podari-zhizn.ru — для обращений за помощью
hr@podari-zhizn.ru — по вопросам трудоустройства
spravka@podari-zhizn.ru — для получения справок о совершенных пожертвованиях
Реквизиты для рублевых перечислений (₽)
Наименование получателя
Фонд «Подари жизнь»
ИНН получателя
7714320009
КПП получателя
773101001
Реквизиты для перечислений в евро (€)
Account Number
40703978300712001083
Swift Code
OTPVRUMMXXX
Beneficiary’s Bank
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
Реквизиты для перечислений в долларах США ($)
Account number
40703840700712001083
Swift Code
OTPVRUMMXXX
Benificiary’s Bank
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'