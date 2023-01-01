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благотворительный фонд

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Кто мы

Контакты и реквизиты

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«Подари жизнь» находится в Москве, у него нет филиалов, отделений и представителей в регионах России. Есть два партнерских фонда за рубежом: Gift of Life в Великобритании и Podari.Life в США.

Контакты

Адреса

Юридический адрес:
121351, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 3, помещ. I, ком. 1

Почтовый адрес:
119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 13, подъезд 2А

Телефоны

+7 (800) 250-52-22 (звонок из регионов бесплатный)
+7 (495) 995-31-05
+7 (925) 081-15-82 — по вопросам донорства крови

Эл. почта

info@podari-zhizn.ru
help@podari-zhizn.ru — для обращений за помощью
hr@podari-zhizn.ru — по вопросам трудоустройства
spravka@podari-zhizn.ru — для получения справок о совершенных пожертвованиях

Для СМИ

pressa@podari-zhizn.ru
+7 (495) 995-31-08

Реквизиты для рублевых перечислений (₽)

Наименование получателя

Фонд «Подари жизнь»

ИНН получателя

7714320009

КПП получателя

773101001

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Реквизиты для перечислений в евро (€)

Account Number

40703978300712001083

Swift Code

OTPVRUMMXXX

Beneficiary’s Bank

JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'

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Реквизиты для перечислений в долларах США ($)

Account number

40703840700712001083

Swift Code

OTPVRUMMXXX

Benificiary’s Bank

JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'

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Документы

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