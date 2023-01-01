Подарки на Новый год

Много лет фонд занимается сбором подарков детям в больницы. В этом нам помогают те, кому очевидно: если у детей нет возможности уехать домой на праздник, праздник должен сам прийти к ним в палату.

На Новый год в больницах, которым помогает фонд, остается очень много детей. Именно поэтому каждый год мы просим вас принять участие в сборе подарков. Публикуем списки желанных игрушек и гаджетов. В каждом отделении ставим елку, устраиваем праздник в больницах силами волонтеров и координаторов, приглашаем артистов с новогодними представлениями. И только тогда 31 декабря мы можем спокойно отправляться на длинные новогодние каникулы.

Примеры подарков: вишлист для детей и подростков

Как подарить подарок? Есть несколько возможностей: Зайти в сеть магазинов игрушек Hamleys: каждый год в середине ноября стартует акция «Добрая елка». В этом году она запустилась 15 ноября. Подробности.

Заказать доставку в офис фонда, выбрав игрушки из вишлиста: м. Спортивная (ул. Доватора 13, вход со двора). График работы: будни с 10:00 до 19:00.

Перейти на страницу акции Ozon Fresh и «Подари жизнь»: здесь собраны всевозможные варианты новогодних даров, отобранных с учетом вкусов и предпочтений ребят разного возраста. Выберите подарок, положите его в виртуальную корзину, оплатите. В тот же день он будет доставлен в офис фонда. А оттуда — в канун Нового года — все подарки попадут прямиком в руки детей, которые о них мечтают.