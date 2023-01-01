Подарки на Новый год

На Новый год в больницах, которым помогает фонд, остается очень много детей. Именно поэтому каждый год мы просим вас принять участие в сборе подарков. Публикуем списки желанных игрушек и гаджетов. В каждом отделении ставим елку, устраиваем праздник в больницах силами волонтеров и координаторов, приглашаем артистов с новогодними представлениями. И только тогда 31 декабря мы можем спокойно отправляться на длинные новогодние каникулы.
Примеры подарков: вишлист для детей и подростков
Как подарить подарок? Есть несколько возможностей:
Зайти в сеть магазинов игрушек Hamleys: каждый год в середине ноября стартует акция «Добрая елка». В этом году она запустилась 15 ноября. Подробности.
Заказать доставку в офис фонда, выбрав игрушки из вишлиста: м. Спортивная (ул. Доватора 13, вход со двора). График работы: будни с 10:00 до 19:00.
Перейти на страницу акции Ozon Fresh и «Подари жизнь»: здесь собраны всевозможные варианты новогодних даров, отобранных с учетом вкусов и предпочтений ребят разного возраста. Выберите подарок, положите его в виртуальную корзину, оплатите. В тот же день он будет доставлен в офис фонда. А оттуда — в канун Нового года — все подарки попадут прямиком в руки детей, которые о них мечтают.
Есть вопрос?
Алевтина Михина,
главная по подаркам
+7 (926) 204-48-55,
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