Установить приложение фонда

25 632 996 рублей
собрано пользователями приложения в 2022 году
Все собранные средства идут на оплату лекарств, лечения, диагностики и других нужд детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
В приложении три раздела:
«Помочь деньгами». 74% от всех пожертвований в фонд — небольшие суммы от обычных людей.
«Стать волонтером». Если вы хотите стать волонтером фонда, зайдите в соответствующий раздел и запишитесь на ознакомительную встречу.
«Стать донором». На этой странице вы сможете пройти тест на противопоказания к донорству, заполнить анкету, найти на карте ближайшую станцию переливания крови и получить всю необходимую информацию о донорстве.
Разработано командой CleverPumpkin при поддержке Aviasales.