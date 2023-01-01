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благотворительный фонд

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Установить приложение фонда

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Мобильное приложение позволяет легко помочь подопечным фонда, буквально в одно касание. Достаточно скачать версию для смартфонов на базе iOS и Android.

25 632 996 рублей

собрано пользователями приложения в 2022 году

Все собранные средства идут на оплату лекарств, лечения, диагностики и других нужд детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В приложении три раздела:

  1. «Помочь деньгами». 74% от всех пожертвований в фонд — небольшие суммы от обычных людей.

  2. «Стать волонтером». Если вы хотите стать волонтером фонда, зайдите в соответствующий раздел и запишитесь на ознакомительную встречу.

  3. «Стать донором». На этой странице вы сможете пройти тест на противопоказания к донорству, заполнить анкету, найти на карте ближайшую станцию переливания крови и получить всю необходимую информацию о донорстве.

Разработано командой CleverPumpkin при поддержке Aviasales.

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