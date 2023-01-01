Установить приложение фонда

Все собранные средства идут на оплату лекарств, лечения, диагностики и других нужд детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

«Помочь деньгами». 74% от всех пожертвований в фонд — небольшие суммы от обычных людей.

«Стать волонтером». Если вы хотите стать волонтером фонда, зайдите в соответствующий раздел и запишитесь на ознакомительную встречу.