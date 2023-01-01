Стать другом фонда

Организовать свое событие по сбору средств
Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»
Вы тоже можете стать фандрайзером — человеком, который ищет и привлекает деньги на благотворительные нужды — на работе, в школе, среди друзей и знакомых! Не бойтесь собрать мало — большие суммы на лечение складываются из маленьких взносов многих людей.
Организовать свое событие по сбору средств можно на краудфандинговой платформе фонда Друзья фонда «Подари жизнь». Помните — вы можете заниматься сбором средств в качестве частного лица, поддерживающего работу фонда «Подари жизнь». Но не от имени фонда или в качестве сотрудника фонда.
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Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу
+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru