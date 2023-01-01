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благотворительный фонд

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Стать другом фонда

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Провести благотворительную акцию можно на любом (даже спортивном) празднике или встрече друзей… где угодно! Как это сделать? Мы расскажем.

Организовать свое событие по сбору средств

Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»

Вы тоже можете стать фандрайзером — человеком, который ищет и привлекает деньги на благотворительные нужды — на работе, в школе, среди друзей и знакомых! Не бойтесь собрать мало — большие суммы на лечение складываются из маленьких взносов многих людей.

Организовать свое событие по сбору средств можно на краудфандинговой платформе фонда Друзья фонда «Подари жизнь». Помните — вы можете заниматься сбором средств в качестве частного лица, поддерживающего работу фонда «Подари жизнь». Но не от имени фонда или в качестве сотрудника фонда.

Форматы мероприятий

В школе, институте или университете
В дружеской компании
На работе
Вместе с фондом

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу

+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru

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