Стать другом фонда

Провести благотворительную акцию можно на любом (даже спортивном) празднике или встрече друзей… где угодно! Как это сделать? Мы расскажем.

Вы тоже можете стать фандрайзером — человеком, который ищет и привлекает деньги на благотворительные нужды — на работе, в школе, среди друзей и знакомых! Не бойтесь собрать мало — большие суммы на лечение складываются из маленьких взносов многих людей.

Организовать свое событие по сбору средств можно на краудфандинговой платформе фонда Друзья фонда «Подари жизнь». Помните — вы можете заниматься сбором средств в качестве частного лица, поддерживающего работу фонда «Подари жизнь». Но не от имени фонда или в качестве сотрудника фонда.