Волонтерский фандрайзинг

На платформу «Друзья фонда»
Создайте свое фандрайзинговое событие в три клика!
Чтобы помочь детям, нужно немного фантазии и креатива. А организацию мы берем на себя! Выбирайте из предложенного, придумывайте свое и переходите на платформу «Друзья фонда»: три клика и вы создадите свое фандрайзинговое событие.
Идеи для событий
Благотворительный день рождения
Коллеги пристают с вопросом, что подарить на день рождения. А у вас все есть. Предложите им в качестве подарка сделать взнос в благотворительный фонд. Разделите ваш праздник с больным ребенком. И вы поймете, что такого приятного подарка вы не получали никогда!
Дневной чай
Почему бы в перерыв не устроить чаепитие с домашними сладостями по типу шведского стола? Каждый участник вносит определенную сумму и дегустирует вкусности. Утренний кофе тоже годится для целей благотворительности.
Джинсовый день
Если в вашей организации существует строгий дресс-код, предложите руководству определить «джинсовый день», когда всем желающим будет разрешено избавиться от строгого стиля. Но каждый, кто захочет прийти в джинсах, должен будет заплатить за это заранее определенную сумму.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Татьяна Хазбулатова,
волонтерский файндрейзинг
+7 (925) 213-92-55,
vf@podari-zhizn.ru