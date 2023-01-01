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благотворительный фонд

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Другие способы помочь

Волонтерский фандрайзинг

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Любите выпить чаю с коллегами? Вместе ходите в караоке? Мечтаете сменить деловой пиджак на джинсовую куртку? Все это можно делать с пользой для детей. Устройте сбор средств прямо в офисе!

На платформу «Друзья фонда»

Создайте свое фандрайзинговое событие в три клика!

Чтобы помочь детям, нужно немного фантазии и креатива. А организацию мы берем на себя! Выбирайте из предложенного, придумывайте свое и переходите на платформу «Друзья фонда»: три клика и вы создадите свое фандрайзинговое событие.

Идеи для событий

Благотворительный день рождения

Коллеги пристают с вопросом, что подарить на день рождения. А у вас все есть. Предложите им в качестве подарка сделать взнос в благотворительный фонд. Разделите ваш праздник с больным ребенком. И вы поймете, что такого приятного подарка вы не получали никогда!

Дневной чай

Почему бы в перерыв не устроить чаепитие с домашними сладостями по типу шведского стола? Каждый участник вносит определенную сумму и дегустирует вкусности. Утренний кофе тоже годится для целей благотворительности.

Джинсовый день

Если в вашей организации существует строгий дресс-код, предложите руководству определить «джинсовый день», когда всем желающим будет разрешено избавиться от строгого стиля. Но каждый, кто захочет прийти в джинсах, должен будет заплатить за это заранее определенную сумму.

Все идеи

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Татьяна Хазбулатова,
волонтерский файндрейзинг

+7 (925) 213-92-55,
vf@podari-zhizn.ru

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