Волонтерский фандрайзинг

Коллеги пристают с вопросом, что подарить на день рождения. А у вас все есть. Предложите им в качестве подарка сделать взнос в благотворительный фонд. Разделите ваш праздник с больным ребенком. И вы поймете, что такого приятного подарка вы не получали никогда!