Другие способы помочь

Забота о мире и людях вокруг нас, добрые дела способны сплотить сотрудников, предотвратить выгорание, поднять самооценку. Все больше людей обращают внимание на вклад компании в решение социальных проблем. Сдать кровь, не выходя с работы, стать волонтером, установить в офисе ящик для пожертвований, собрать детям подарки или поделиться продукцией — помощь подопечным фонда «Подари жизнь» может быть разной, но она всегда нужна.
Как можно помочь
Организовать донорскую акцию
Вы готовы стать безвозмездным донором? Но в рабочий день сложно выбраться на станцию или в отделение переливания крови. Не беда! Организовать донорскую акцию можно прямо на месте работы или учебы.
Передать предметы первой необходимости
Наши дети лечатся подолгу — от нескольких месяцев до нескольких лет. Больница не может полностью обеспечить уход за тяжелобольным ребенком: ведь это не только лекарства, но и постельное белье, подгузники, средства гигиены, чистящие и моющие средства, которые покупать необходимо регулярно и в немалом количестве.
Собрать «Коробку храбрости»
Наши подопечные — дети, проходящие лечение от онкологических заболеваний, каждый день должны терпеть пункции, установки или промывки катетера, перевязки. Особенно тяжело нашим самым маленьким пациентам. Можно сделать эти моменты не такими страшными, подарив детям за храбрость небольшую игрушку, которая сможет отвлечь от боли.
Помочь фонду товарами и услугами
По закону до 20% собранных средств НКО может тратить на административные расходы. Уже много лет фонд «Подари жизнь» тратит на эти цели не более 10%, потому что большое количество компаний нам помогают услугами и товарами. Это могут быть услуг товары и расходные материалы. Благодаря такой поддержке сэкономленные денежные средства мы можем потратить на главное — на лечение детей.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Екатерина Булгакова,
зам. руководителя отдела
по работе с корпоративными партнерами
bekaterina@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05