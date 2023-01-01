Другие способы помочь

По закону до 20% собранных средств НКО может тратить на административные расходы. Уже много лет фонд «Подари жизнь» тратит на эти цели не более 10%, потому что большое количество компаний нам помогают услугами и товарами. Это могут быть услуг товары и расходные материалы. Благодаря такой поддержке сэкономленные денежные средства мы можем потратить на главное — на лечение детей.