Опустить деньги в ящик-накопитель — самая простая и доступная возможность сделать пожертвование. На этой странице вы найдете актуальную информацию о том, где расположены ящики для сбора фонда «Подари жизнь».

Условия размещения ящиков для пожертвований: Наличие соглашения с фондом. Вид ящика установленного образца. Благотворительное мероприятие фонда — в этом случае рядом с ящиком для пожертвований обязательно должен находиться волонтер фонда «Подари жизнь».

23 910 417 рублей собрано за 2022 год

С 2021 года в Минюст направляется отдельный отчет о тратах средств, собранных через «Ящики для пожертвований». В отчете отражены цель и сроки сбора средств, виды используемых ящиков и места их размещения, а также дата выемки денег. Все собранные средства были потрачены на помощь в лечении детей. Подробнее на странице «Отчеты».