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Ящики для пожертвований

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Опустить деньги в ящик-накопитель — самая простая и доступная возможность сделать пожертвование. На этой странице вы найдете актуальную информацию о том, где расположены ящики для сбора фонда «Подари жизнь».

Кафе в ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России
4-я Тверская-Ямская ул. д. 16
м. Маяковская
Отель «Винтерфелл на Третьяковской»
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 43с2
м. Третьяковская, Полянка
Супермаркет «Азбука Вкуса»
Москва
Боровское ш., д. 56
м. Рассказовка
Супермаркет «Азбука Вкуса»
Москва
ул. Валовая, д. 8/18
м. Павелецкая
Супермаркет «Азбука Вкуса»
Москва
Варшавское ш., д. 34
м. Нагатинская
Супермаркет «Азбука Вкуса»
Москва
Таганская пл., д. 12, стр. 5
м. Таганская
Супермаркет «Азбука Вкуса»
Москва
Ленинградское ш., д. 46
м. Балтийская
Супермаркет «Азбука Вкуса»
Москва
ул. Делегатская, д. 9, стр. 1
м. Цветной бульвар
Супермаркет «Азбука Вкуса»
Москва
Дмитровское ш., д. 108
м. Селигерская
Супермаркет «Азбука Вкуса»
Москва
Жулебинский б-р, д. 16
м. Лермонтовский проспект
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Условия размещения ящиков для пожертвований:

  1. Наличие соглашения с фондом.

  2. Вид ящика установленного образца.

  3. Благотворительное мероприятие фонда — в этом случае рядом с ящиком для пожертвований обязательно должен находиться волонтер фонда «Подари жизнь».

23 910 417 рублей

собрано за 2022 год

С 2021 года в Минюст направляется отдельный отчет о тратах средств, собранных через «Ящики для пожертвований». В отчете отражены цель и сроки сбора средств, виды используемых ящиков и места их размещения, а также дата выемки денег. Все собранные средства были потрачены на помощь в лечении детей. Подробнее на странице «Отчеты».

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

+7 (495) 995-31-05

corporate@podari-zhizn.ru

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