Опустить деньги в ящик-накопитель — самая простая и доступная возможность сделать пожертвование. На этой странице вы найдете актуальную информацию о том, где расположены ящики для сбора фонда «Подари жизнь».
Кафе в ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России
Благотворительное мероприятие фонда — в этом случае рядом с ящиком для пожертвований обязательно должен находиться волонтер фонда «Подари жизнь».
23 910 417 рублей
собрано за 2022 год
С 2021 года в Минюст направляется отдельный отчет о тратах средств, собранных через «Ящики для пожертвований». В отчете отражены цель и сроки сбора средств, виды используемых ящиков и места их размещения, а также дата выемки денег. Все собранные средства были потрачены на помощь в лечении детей. Подробнее на странице «Отчеты».
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