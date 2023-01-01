Вместе с фондом

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Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»
Мы предлагаем выбрать из нескольких готовых форматов, которые на протяжении нескольких лет уже хорошо себя зарекомендовали, и организовать благотворительное мероприятие. И пригласить к участию в нем друзей, коллег или одноклассников.
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