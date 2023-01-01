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благотворительный фонд

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Вместе с фондом

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Вы в раздумьях, какое мероприятие организовать? Тогда мы идем к вам! Отметить день рождения фонда чаепитием, поделиться своим талантом с другими или организовать в школе благотворительное мероприятие?

Начать свою кампанию по сбору средств

Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»

Мы предлагаем выбрать из нескольких готовых форматов, которые на протяжении нескольких лет уже хорошо себя зарекомендовали, и организовать благотворительное мероприятие. И пригласить к участию в нем друзей, коллег или одноклассников.

В каких мероприятиях фонда можно принять участие

Подари талант
Безумное чаепитие
Дети помогают детям

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