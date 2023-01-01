Вместе с фондом

Вы в раздумьях, какое мероприятие организовать? Тогда мы идем к вам! Отметить день рождения фонда чаепитием, поделиться своим талантом с другими или организовать в школе благотворительное мероприятие?

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