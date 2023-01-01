Дети помогают детям

Наступает сентябрь, начинается новый учебный год. Дети приходят в школу, чтобы многому научиться, хорошо знать математику, историю, химию или английский язык. Но есть еще одно важное и очень нужное знание: сочувствовать, быть добрым, уметь помогать другим. Именно поэтому мы предлагаем начать новый учебный год с главного: с благотворительной акции. Включайтесь в флешмоб, начните с главного!

Доброте можно учиться по-разному. Главное, чтобы у детей перед глазами был хороший пример. И его могут подать и родители, и учителя. Уже не первый год многие классные руководители принимают совместное с родителями решение ограничиться на 1 сентября одним букетом от класса. Более 1 500 000 рублей было собрано три года акции «Начнем с главного». Это очень яркий пример, но вы можете сделать по-своему! Не ограничивайте себя в фантазии! Пусть новый учебный год начнется с главного!