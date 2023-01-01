Дети помогают детям

Школьный проект фонда «Подари жизнь»
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Мы уверены, что сочувствие и сострадание к тем, кто попал в сложную ситуацию и кому нужна помощь, — пожалуй, одни из самых важных качеств для современного человека, и им можно научиться, в том числе во время «уроков доброты», которые проводят волонтеры фонда. Наш проект создан для того, чтобы показать детям эти возможности. Мы всегда готовы к открытому разговору и очень рады, когда он получается.
Как дети могут помочь детям
Уроки доброты
У нас есть несколько форматов для встреч волонтеров фонда с учениками школ в течение года: от игры с плюшевым мишкой в начальной школе до разработки и реализации собственного благотворительного проекта (опция для старшеклассников). Нам важно, чтобы разговор о благотворительности был интересен школьникам всех возрастов.
Начнем с главного
Наступает сентябрь, начинается новый учебный год. Дети приходят в школу, чтобы многому научиться, хорошо знать математику, историю, химию или английский язык. Но есть еще одно важное и очень нужное знание: сочувствовать, быть добрым, уметь помогать другим. Именно поэтому мы предлагаем начать новый учебный год с главного: с благотворительной акции. Включайтесь в флешмоб, начните с главного!
Доброте можно учиться по-разному. Главное, чтобы у детей перед глазами был хороший пример. И его могут подать и родители, и учителя. Уже не первый год многие классные руководители принимают совместное с родителями решение ограничиться на 1 сентября одним букетом от класса. Более 1 500 000 рублей было собрано три года акции «Начнем с главного». Это очень яркий пример, но вы можете сделать по-своему! Не ограничивайте себя в фантазии! Пусть новый учебный год начнется с главного!
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу
+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru