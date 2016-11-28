С 2014 года в честь дня рождения фонда мы проводим благотворительный флешмоб «Безумное чаепитие»: пьем чай и помогаем подопечным фонда.

Присоединиться к «Безумному чаепитию» можно где угодно и в любом составе. Угощение тоже на ваш вкус. Но непременно 26 ноября, и обязательно весело и с пользой. За прошедшие годы помощь получило очень много детей. И мы рады, что каждый год, 26 ноября, наши друзья из России и других стран мира устраивают праздники в честь дня рождения фонда! География «Безумного чаепития» необычно широка, а сколько фантазии у наших друзей!

Чай пьют не только в офисах или дома, но и в самолетах, на стадионах и даже на дне бассейна. Друзья фонда проводят вечера абсурда, наряжаются в шляпки, читают любопытные лекции. Каждый год мы с нетерпением ждем регистраций на странице акции на платформе «Друзья фонда». Главный же успех чаепитий в том, что поток помощи детям никогда не останавливается. Спасибо!