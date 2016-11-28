25 000 000 руб.
собрано за семь лет
Присоединиться к «Безумному чаепитию» можно где угодно и в любом составе. Угощение тоже на ваш вкус. Но непременно 26 ноября, и обязательно весело и с пользой. За прошедшие годы помощь получило очень много детей. И мы рады, что каждый год, 26 ноября, наши друзья из России и других стран мира устраивают праздники в честь дня рождения фонда! География «Безумного чаепития» необычно широка, а сколько фантазии у наших друзей!
Чай пьют не только в офисах или дома, но и в самолетах, на стадионах и даже на дне бассейна. Друзья фонда проводят вечера абсурда, наряжаются в шляпки, читают любопытные лекции. Каждый год мы с нетерпением ждем регистраций на странице акции на платформе «Друзья фонда». Главный же успех чаепитий в том, что поток помощи детям никогда не останавливается. Спасибо!
«Безумное чаепитие»
Подробнее о том, как организовать акцию
Как проходит «Безумное чаепитие»?
«Безумное чаепитие»: новые достижения
День рождения фонда отметили по всей стране и за ее пределами!
«Какой русский не пьет виски» на дне рождения фонда «Подари жизнь»
Итоги акции в 2018 году. Выступление группы Би-2 на закрытой вечеринке фонда в Музее Москвы
Какие последствия могут вытечь из чашечки чая?
Очень ожидаемые и крайне необходимые: больше трех миллионов рублей! Таков предварительный итог «Безумного чаепития», которое прошло 26 ноября 2017 года в день рождения фонда «Подари жизнь».
«Безумное чаепитие»: все получилось!
Мы пригласили друзей отметить наш юбилей и все с радостью согласились. Сегодня мы подводим предварительные итоги благотворительных вечеринок в стиле «Безумного чаепития», и от этого уже кружится голова.