Подари талант

Начать свою кампанию по сбору средств
Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»
Создайте свое событие на специальной странице платформы «Друзья фонда». Объявите сбор в пользу подопечных «Подари жизнь». Поделитесь им в соцсетях.
Как это сделать
Шаг 1
Создать событие.
Шаг 2
Рассказать о нем друзьям.
Шаг 3
Провести мероприятие и собрать средства на лечение детей.
Шаг 4
Получить благодарность от фонда.
Почему это важно?
Пандемия сильно ударила по всем нам, например, сборы на платформе «Друзья фонда» сократились в два раза. Но несмотря на все трудности, мы продолжаем помогать детям. И нам особенно ценно и важно, что в это тяжелое время нас поддерживают друзья.
И у нас уже есть несколько ярких и запоминающихся событий! Например, благотворительный концерт детской вокально-инструментальной группы «БУМ» с участием специальных гостей: Владимира Преснякова, Натальи Бочкаревой и ее учеников. Это онлайн-мероприятие уже завершилось. Чтобы послушать и посмотреть онлайн-концерт, оставить отзыв в комментариях, можно перейти по ссылке на страничку события. Мы очень благодарны участникам группы «БУМ» за идею, воплощение, щедрость и доброе сердце!
Или благотворительный онлайн-квартирник. Концерт в прямом эфире состоялся 11 апреля, в нем приняли участие наши друзья из Санкт-Петербурга и Милана, а также те из них, кто живет на Бали и в Сингапуре. Ребята читали стихи, пели под гитару. Друзья, мы благодарны вам за неравнодушие и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается!
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу
+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru