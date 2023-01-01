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благотворительный фонд

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Подари талант

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Вы хотите поделиться своими талантами с другими и помочь подопечным фонда? Мы расскажем, как это сделать.

Начать свою кампанию по сбору средств

Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»

Создайте свое событие на специальной странице платформы «Друзья фонда». Объявите сбор в пользу подопечных «Подари жизнь». Поделитесь им в соцсетях.

Как это сделать

Шаг 1

Создать событие.

Шаг 2

Рассказать о нем друзьям.

Шаг 3

Провести мероприятие и собрать средства на лечение детей.

Шаг 4

Получить благодарность от фонда.

Почему это важно?

Пандемия сильно ударила по всем нам, например, сборы на платформе «Друзья фонда» сократились в два раза. Но несмотря на все трудности, мы продолжаем помогать детям. И нам особенно ценно и важно, что в это тяжелое время нас поддерживают друзья.

И у нас уже есть несколько ярких и запоминающихся событий! Например, благотворительный концерт детской вокально-инструментальной группы «БУМ» с участием специальных гостей: Владимира Преснякова, Натальи Бочкаревой и ее учеников. Это онлайн-мероприятие уже завершилось. Чтобы послушать и посмотреть онлайн-концерт, оставить отзыв в комментариях, можно перейти по ссылке на страничку события. Мы очень благодарны участникам группы «БУМ» за идею, воплощение, щедрость и доброе сердце!

Или благотворительный онлайн-квартирник. Концерт в прямом эфире состоялся 11 апреля, в нем приняли участие наши друзья из Санкт-Петербурга и Милана, а также те из них, кто живет на Бали и в Сингапуре. Ребята читали стихи, пели под гитару. Друзья, мы благодарны вам за неравнодушие и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается!

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу

+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru

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