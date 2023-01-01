Подари талант

Вы хотите поделиться своими талантами с другими и помочь подопечным фонда? Мы расскажем, как это сделать.

Почему это важно?

Пандемия сильно ударила по всем нам, например, сборы на платформе «Друзья фонда» сократились в два раза. Но несмотря на все трудности, мы продолжаем помогать детям. И нам особенно ценно и важно, что в это тяжелое время нас поддерживают друзья.

И у нас уже есть несколько ярких и запоминающихся событий! Например, благотворительный концерт детской вокально-инструментальной группы «БУМ» с участием специальных гостей: Владимира Преснякова, Натальи Бочкаревой и ее учеников. Это онлайн-мероприятие уже завершилось. Чтобы послушать и посмотреть онлайн-концерт, оставить отзыв в комментариях, можно перейти по ссылке на страничку события. Мы очень благодарны участникам группы «БУМ» за идею, воплощение, щедрость и доброе сердце!

Или благотворительный онлайн-квартирник. Концерт в прямом эфире состоялся 11 апреля, в нем приняли участие наши друзья из Санкт-Петербурга и Милана, а также те из них, кто живет на Бали и в Сингапуре. Ребята читали стихи, пели под гитару. Друзья, мы благодарны вам за неравнодушие и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается!