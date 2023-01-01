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Бытовые нужды

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Наши дети лечатся подолгу — от нескольких месяцев до нескольких лет. Больница не может полностью обеспечить уход за тяжелобольным ребенком.

Ведь это не только лекарства, но и постельное белье, подгузники, средства гигиены, чистящие и моющие средства. И при этом не каждая семья может постоянно покупать все необходимое для ребенка.

В больницах всегда нужны:

  • моющие и чистящие средства;

  • подгузники, одноразовые пеленки, другие гигиенические средства;

  • бытовая техника.

Вы можете подписаться на рассылку благотворителей: в эту рассылку координаторы наших больниц отправляют информацию о самых насущных потребностях, начиная от покупки авиабилетов для малоимущих семей, заканчивая специальным питанием для конкретных детей.

Бытовые потребности подопечных фонда

Ежедневные потребности
Бытовая химия и косметика
Больничные потребности

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Светлана Трофимова,

координатор по социальной помощи

+7 (917) 519-92-03, 

s.trofimova@podari-zhizn.ru 

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