Бытовые нужды

Ведь это не только лекарства, но и постельное белье, подгузники, средства гигиены, чистящие и моющие средства. И при этом не каждая семья может постоянно покупать все необходимое для ребенка.
В больницах всегда нужны:
моющие и чистящие средства;
подгузники, одноразовые пеленки, другие гигиенические средства;
бытовая техника.
Вы можете подписаться на рассылку благотворителей: в эту рассылку координаторы наших больниц отправляют информацию о самых насущных потребностях, начиная от покупки авиабилетов для малоимущих семей, заканчивая специальным питанием для конкретных детей.
Бытовые потребности подопечных фонда
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Светлана Трофимова,
координатор по социальной помощи
+7 (917) 519-92-03,