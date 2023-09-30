Фонд целевого капитала создан для поддержки проектов фонда «Подари жизнь». Приоритетное направление — финансирование работы детского пансионата «Измалково» после его ввода в эксплуатацию.

В 2020 году, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, и, как следствие, с резким спадом экономики, в жизни некоммерческих организаций произошли серьезные изменения. Фонд «Подари жизнь» был вынужден открывать новые программы помощи и в то же время стараться сделать все возможное, чтобы сохранить существующие проекты в возникших обстоятельствах. Чтобы помощь подопечным была стабильной, в 2020 году был учрежден Фонд целевого капитала. Вклад в эндаумент — это, по сути, социальная инвестиция в развитие благотворительности.

Первый целевой капитал для фонда «Подари жизнь» был сформирован 6 сентября 2021 года. Средства были переданы в управляющую компанию АО УК «Первая». Фонд целевого капитала придерживается консервативной стратегии, задача которой — сохранение капитала на долгие годы с предсказуемым доходом для стабильного финансирования проектов фонда «Подари жизнь».

121 997 961 рублей Состояние фонда на 30.09.23

Доход от целевого капитала будет направляться на финансирование эксплуатации детского пансионата «Измалково». Сейчас еще идут строительные и отделочные работы: на территории пансионата будет восемь корпусов, которые рассчитаны на 6 и 12 семей (ребенок и один родитель). Таким образом, одномоментно в Измалково смогут пребывать 78 семей. Это позволит детям, которым не нужно постоянно находиться в больнице, проживать в комфортных, практически домашних условиях, а в клинику приезжать только на анализы или процедуры. Но главное, что еще 230 детей ежегодно смогут получать современное лечение при онкогематологических заболеваниях в ведущей федеральной клинике — Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Это увеличит пропускную способность центра на 15-20% в год.