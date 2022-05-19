Детский пансионат «Измалково»

Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей, подопечных «Подари жизнь», и их родителей во время лечения.

Лечение онкогематологических заболеваний длится многие месяцы, а иногда и годы. Как правило, большую часть этого времени ребенок не должен находиться в стационаре. Но и далеко от больницы уезжать нельзя: нужно регулярно приезжать в клинику на обследования и процедуры. Уже много лет фонд развивает проект амбулаторного проживания пациентов в Москве на арендованных квартирах. Однако эти квартиры покрывают лишь часть потребностей, а возможности аренды ограничены. При больницах есть пансионаты, но в них всегда не хватает мест.

Мы организуем строительство пансионата «Измалково» для детей и их родителей, приезжающих на лечение в Москву из других регионов России. Без всякий сомнений, проживание вне больницы, в обстановке, приближенной к домашней с возможностью общаться и гулять на свежем воздухе, улучшает физическое и психологическое состояния детей. Кроме того, предполагается, что в пансионате будет доступна инфраструктура для оздоровительных мероприятий: детские и спортивные площадки, каток, прокат спортивного инвентаря и др.

Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.



В 2022 году на стройплощадке «Измалково» практически все время велись активные строительные работы. В течение года фонд перевел на обеспечение строительства более 250 миллионов рублей. Однако, так как эти строительные работы пока не завершены, расходы на них не могут быть включены в годовой отчет фонда. В нем отражены затраты на организацию и контроль строительства, оплату коммунальных услуг, авторского надзора, работ по дизайну, корректировке проекта и так далее, всего на 18,9 млн рублей.

К сожалению, ввиду трудностей, с которыми столкнулся фонд в 2022 году, пришлось сократить планы нового строительства. Домов для подопечных предполагается построить 8 вместо 15.