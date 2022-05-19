Детский пансионат «Измалково»

Лечение онкогематологических заболеваний длится многие месяцы, а иногда и годы. Как правило, большую часть этого времени ребенок не должен находиться в стационаре. Но и далеко от больницы уезжать нельзя: нужно регулярно приезжать в клинику на обследования и процедуры. Уже много лет фонд развивает проект амбулаторного проживания пациентов в Москве на арендованных квартирах. Однако эти квартиры покрывают лишь часть потребностей, а возможности аренды ограничены. При больницах есть пансионаты, но в них всегда не хватает мест.
Благодаря пансионату «Измалково» в год еще 230 детей смогут получить медицинскую помощь в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева.Михаил Масчан,врач-гематолог, доктор медицинских наук
Мы организуем строительство пансионата «Измалково» для детей и их родителей, приезжающих на лечение в Москву из других регионов России. Без всякий сомнений, проживание вне больницы, в обстановке, приближенной к домашней с возможностью общаться и гулять на свежем воздухе, улучшает физическое и психологическое состояния детей. Кроме того, предполагается, что в пансионате будет доступна инфраструктура для оздоровительных мероприятий: детские и спортивные площадки, каток, прокат спортивного инвентаря и др.
Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.
В 2022 году на стройплощадке «Измалково» практически все время велись активные строительные работы. В течение года фонд перевел на обеспечение строительства более 250 миллионов рублей. Однако, так как эти строительные работы пока не завершены, расходы на них не могут быть включены в годовой отчет фонда. В нем отражены затраты на организацию и контроль строительства, оплату коммунальных услуг, авторского надзора, работ по дизайну, корректировке проекта и так далее, всего на 18,9 млн рублей.
К сожалению, ввиду трудностей, с которыми столкнулся фонд в 2022 году, пришлось сократить планы нового строительства. Домов для подопечных предполагается построить 8 вместо 15.
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О пансионате «Измалково»
Как пансионат «Измалково» становится домом
Во время лечения дети хотят одного: скорее уехать домой. Сделать это невозможно, пока терапия не закончена (а длится она долго: год, два...). Но однажды наступает момент, когда постоянно находиться в больнице больше не надо, а можно лечиться амбулаторно.
Еще раз о пансионате в Измалково
На телеканале «Культура» вышла передача «Правила жизни», гостем которой стала Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». Речь шла о строительстве пансионата Измалково.
Зачем строится пансионат в Измалково? Мнение врачей
Специалисты Центра детской гематологии имени Димы Рогачева: Дмитрий Литвинов, Михаил Масчан и Алексей Пшонкин — пансионат нужен, чтобы еще больше детей получили помощь.
Зачем нужен пансионат в Измалково?
Продолжается строительство пансионата для детей, которые лечатся от рака. Оно было начато осенью на территории усадьбы Измалково в Новой Москве.