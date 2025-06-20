«Измалково» открывает двери

И первыми в них входят благотворители, которые поддержали строительство восьми домов для подопечных фонда «Подари жизнь».

Их встречают сотрудники и амбассадоры фонда Валдис Пельш и Таисия Вилкова, попечитель «Подари жизнь» Марк Тишман, а также врачи, без которых невозможно представить работу фонда: Дмитрий Литвинов, Наталья Мякова, Михаил Масчан, Алексей Пшонкин. Гостей приветствуют директор Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Николай Грачев и директор департамента медицинской помощи детям Минздрава России Рафаэль Шавалиев.

Встреча с мечтой 21 октября 2025 года в пансионате «Измалково» Видео: Евгения Ванеева

«Мне очень приятно находиться здесь сегодня вместе с вами. Думаю, что миссия “Подари жизнь” — сохрани жизнь, сбереги жизнь — как раз в том, чтобы история, культура, образование, качественная медицинская помощь детям, которые в этом нуждаются, переплетались воедино, — отметил Рафаэль Шавалиев. — Во время лечения не только детям нужна поддержка, но и родителям, которые, по сути, болеют вместе с детьми. Я вижу, что здесь создаются все условия, чтобы и детям, и родителям быть комфортно. И благодарю каждого за бесценный вклад. Счастливы, что вы с нами». «Слова благодарности каждому, кто помогает, кому не все равно. Вы уникальные люди, — добавил Николай Грачев. — У нас впереди будет много работы, интересной работы, чтобы организовать помощь детям. Но это завтра, а сегодня мы пришли сюда, чтобы сказать: “Мы начинаем”. Я хочу, чтобы работа здесь была праздником. И всех поздравляю с праздником, который сегодня с нами».

Рафаэль Шавалиев, директор департамента медицинской помощи детям Минздрава России Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 2

«Давайте играть вместе» Да, все собрались здесь сегодня, чтобы поставить символическую точку. Хотя правильнее сказать, двоеточие, за которым начинается (открывается) новая жизнь. Тяжелая строительная техника покинула стройплощадку, но продолжается отделка корпусов. В одном доме уже стоят кровати, выложена плитка и можно принять ванну, но другие дома еще пусты. И пройдет еще немало времени перед тем, как они оживут. По лестницам начнут бегать дети, зазвенит смех, а кухни наполнятся ароматом ванильных булочек и яблок с корицей. Но уже уютно! Возле домов стоят скамейки, на которых хочется сидеть и болтать, на клумбах доцветают цветы (октябрь!). А за домами смонтирована детская площадка мечты — невероятная, настоящая, манящая, где есть все для всех от нуля до восемнадцати и даже течет настоящий (!) ручей.

Екатерина Шергова и Валдис Пельш, амбассадор «Подари жизнь» Фото: Юлия Ласкорунская

«Мы создавали пансионат именно как такое место, где можно выдохнуть. Где ребенок после тяжелого этапа лечения вновь почувствует себя ребенком. Где мама впервые за много месяцев сможет быть не только помощницей врача и няней, а снова любящей мамой. Чтобы каждая семья, приезжая в пансионат, знала, что ее здесь очень ждут, — прокомментировала Екатерина Шергова, директор фонда “Подари жизнь”. — Отдельное место силы — это наша площадка для детей, где есть пространство для ребенка любого возраста. Здесь ребята могут играть сами, но главное — они должны играть все вместе. Потому что, если хочется сделать что-то серьезное, не справишься в одиночку. Не запустишь водяную мельницу и не прокрутишь винт Архимеда. Только когда ты в команде, это будет работать. Поэтому давайте играть вместе».

Дома пансионата «Измалково» Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 4

Кто сделал «Измалково» возможным Выражаем огромную благодарность всем, кто финансово поддержал строительство пансионата: ПАО «Сбербанк» и лично председателю правления Герману Грефу;

холдингу S8 Capital (в который входит «Столото») и его основателю и акционеру Армену Саркисяну;

группе компаний «Дело» и Сергею Шишкареву;

АО «Фармстандарт» и Виктору Харитонину;

Фонду Константина Хабенского;

компании «Лемана Про»;

Михаилу и Елене Карисаловым;

Вагану и Ольге Гаспарян и другим благотворителям.

Экскурсия по пансионату «Измалково» Фото: Юлия Ласкорунская

Герман Греф, президент, председатель правления «Сбера»: «Ответственность крупного бизнеса — не только экономический результат, но и то, какой будет жизнь следующих поколений. Мы в “Сбере” понимаем, что масштаб бизнеса сегодня измеряется не прибылью, а вкладом в развитие общества. Поддерживая такие проекты, как пансионат “Измалково”, мы инвестируем в культуру помощи детям с онкологическими заболеваниями — в инфраструктуру, которая реально меняет качество жизни тысяч семей по всей стране. Это то наследие, которое останется после нас». Оксана Тубман, директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото»): «Для крупнейшего распространителя гослотерей “Столото” поддержка проекта “Измалково” — часть большой системной работы, возможность подарить детям шанс на выздоровление. Нам важно, что создатели проекта отошли от стандартной больничной эстетики, создав по-настоящему уютное пространство. От всей нашей большой команды “Столото” хотим сказать ребятам, которые будут тут жить: вы невероятно сильные и смелые. “Измалково” построен специально для вас, чтобы вы могли быть здесь просто детьми: играть, мечтать, дружить. Для нас большая честь быть частью вашего пути. Ваши улыбки, ваше выздоровление — это и есть наш главный приз. Мы верим в вас безгранично. Вы — наши герои».

Таисия Вилкова, амбассадор «Подари жизнь» Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 5

Сергей Шишкарев, председатель Совета директоров ГК «Дело»: «Мы в ГК “Дело” понимаем свою ответственность перед людьми и обществом, стремимся ее реализовать в рамках наших системных и последовательных усилий, будь то демография, забота об окружающей среде, социальные или благотворительные проекты. Одним из них стало строительство корпуса в детском пансионате “Измалково” в сотрудничестве с фондом “Подари жизнь”. Это большое дело, и сейчас, когда пансионат наконец построен, хотим сказать его будущим гостям: добро пожаловать, и скорее поправляйтесь!» Дмитрий Зайцев, генеральный директор АО «Фармстандарт»: «Как социально ориентированная и ответственная компания, мы не только занимаемся производством и поставками жизненно необходимых лекарственных препаратов, но и стараемся поддерживать общественно значимые проекты. Уже много лет “Фармстандарт” участвует в благотворительных программах фонда “Подари жизнь”. Мы понимаем, что, помимо обеспечения доступности лекарственных препаратов, крайне важно помогать семьям с детьми со всей нашей огромной страны в создании комфортных условий их проживания на время прохождения лечения детей. Мы говорим о тех случаях, когда ребенку уже не требуется находиться в стационаре, но при этом нужно посещать клинику для продолжения лечения или проходить регулярное обследование. Это могут быть недели и даже месяцы. Большинство семей подопечных фонда не могут арендовать жилье в Москве или области. Строительство пансионата “Измалково” для таких семей имеет огромное значение. Мы поддерживаем проект создания пансионата и очень рады, что его реализация близка к завершению».

Экскурсия в усадьбе Самариных (объект культурного наследия «Усадьба Измалково») Фото: Юлия Ласкорунская

Валерия Баранова, руководитель социальных проектов компании «Лемана ПРО»:



«Поддержка пансионата “Измалково” — один из самых масштабных благотворительных проектов для нашей компании. Если описать его одним словом, то это — “человек”. Это и про команду фонда, которая прошла тернистый путь, и про партнеров, которые порой совершали невозможное для себя, про семьи, которые будут здесь жить, и про сам пансионат. Здесь все создано людьми и ради людей, чувствуется забота в каждой детали, например в плитке с рисунками подопечной фонда, ставшей художницей, в ванных, которые всеми силами пытались оставить в проекте, чтобы у мам была возможность расслабиться, в окнах с форточками “как у бабушки”. Если бы дети, которые будут здесь жить, могли меня услышать, я бы сказала: “Родной дом всегда самый любимый, потому что он свой”. Пусть в этом доме, хоть и временном, будет так же уютно и тепло, как и в родном». И вот мы начинаем! «Построить дом — это только начало. Чтобы в нем действительно была жизнь, его нужно беречь каждый день. Пансионат как большой живой организм: нужно стирать белье, убирать комнаты, ухаживать за садами, поддерживать уют и порядок. Все это требует постоянных расходов, и мы очень надеемся на поддержку тех, кто уже помог нам создать “Измалково”, и тех, кто только присоединится. Ведь забота о детях не заканчивается, когда закончено строительство, — она продолжается каждый день», — отметила Екатерина Шергова. Сердечно и бесконечно благодарим всех и каждого, кто поддержал и продолжает поддерживать идею создания «Измалково», его строительство и благоустройство, участвует в субботниках, а также предоставляет скидки на товары и услуги. Отдельное спасибо ПАО «Московская Биржа» и Positive Technologies за детскую площадку, коммуникационному агентству Didenok Team за айдентику. «Измалково» — это дом, который строите вы. Огромное спасибо вам!