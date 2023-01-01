Попечительский совет

Задача совета — помогать в реализации программ фонда, а также привлекать внимание СМИ и общественности к его целям и задачам. Все, что делают попечители — их добровольный и безвозмездный вклад в работу фонда.

Арина Габа Член правления СФЦК «Подари жизнь», эксперт в области некоммерческих организаций Риналь Мухаметов Актер театра и кино Катя Сканави Пианистка, лауреат международных конкурсов