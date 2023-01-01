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благотворительный фонд

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Попечительский совет

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Задача совета — помогать в реализации программ фонда, а также привлекать внимание СМИ и общественности к его целям и задачам. Все, что делают попечители — их добровольный и безвозмездный вклад в работу фонда.

Арина Габа

Член правления СФЦК «Подари жизнь», эксперт в области некоммерческих организаций

Риналь Мухаметов

Актер театра и кино

Катя Сканави

Пианистка, лауреат международных конкурсов

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