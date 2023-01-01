Попечительский совет

Арина Габа
Член правления СФЦК «Подари жизнь», эксперт в области некоммерческих организаций
Риналь Мухаметов
Актер театра и кино
Катя Сканави
Пианистка, лауреат международных конкурсов
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Член правления СФЦК «Подари жизнь», эксперт в области некоммерческих организаций
Актер театра и кино
Пианистка, лауреат международных конкурсов
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