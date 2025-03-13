Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

«Они такие милые и смешные»

6 октября 2025Измалково
Текст:
Елена Шевченко
Бывшая подопечная «Подари жизнь», дизайнер интерьеров, экстерьеров и выставочных пространств Наталья Дудина сделала серию рисунков для плитки ванных комнат пансионата «Измалково».

Я лечилась, наверное, лет 10 назад. Или даже больше, не помню. Все это было давно и неправда. Потом окончила школу, училась на дизайнера в Высшей школе экономики, сейчас работаю. Моей дочери Еве 5 лет. Хотя все врачи говорили, что родить я не смогу, но вот такое чудо у нас произошло.

Наташа Дудина придумала дизайн плитки для ванных комнат пансионата «Измалково»

Видео: Евгения Ванеева

Год назад мне позвонили из фонда и попросили сделать эскизы рисунков для плитки. В тот момент мы с Евой собирались в отпуск, и я просто взяла с собой небольшой скетчбук, в котором, пока дочь спала, рисовала маленькие картиночки. Они очень нравились Еве. Иногда она просила меня нарисовать что-то для нее, иногда подсказывала, что у зайца, например, не могут быть такие большие уши. То есть всячески участвовала, поправляла, дополняла, а иногда и раскрашивала то, что я разрешала. Правда, потом ее творчество я в фонд не отправляла.

История Наташи

на сайте издания «Московские новости»

У меня было другое задание: черно-белая серия рисунков с животными, птицами, растениями в наивном детском стиле. Что-то милое и доброе, чтобы детям, которые будут здесь жить, стало чуточку уютнее и веселее.

Всегда рада, когда мне удается что-то сделать для фонда. Не такой уж я ярый волонтер, но когда есть возможность, всегда подключаюсь с большим удовольствием. Когда только услышала о рисунках для плитки, сразу что-то закрутилось в голове, стали возникать идеи. Хотя сначала я подумала о том, что не очень-то умею черно-белое и карандашом. Мне больше нравится писать красками, я так лучше чувствую. Ну и потом это же так ответственно: сколько детей, людей увидят потом эти рисунки. Значит, надо сделать так, чтобы они вызывали умиление и восторг. Я делала эскизы, согласовывала их с фондом, мне что-то советовали, а когда я увлекалась деталями, просили упростить... Всего у нас получилось 30 рисунков.

Наташа Дудина в пансионате «Измалково»

Фото: Юлия Ласкорунская

1 из 3

И вот сейчас я вхожу в ванную и вижу: какие же они смешные! Очень милые и добрые. Даже не знаю, чего бы мне хотелось видеть в результате, вообще я такой человек, что подхожу ко всему без ожиданий. Процесс намного важнее. Но сейчас я увидела всю работу в целом, и мне понравилось. Впрочем, для меня это вообще не было работой. Я как будто отдыхала на этом проекте.

Очень хотелось помочь, стать частью этого огромного проекта — пансионата для детей, которые будут тут как дома. Даже если и ездить в больницу, то ненадолго. А вообще просто жить в живописном месте, в красивых домах, в домашней атмосфере, гулять в парке, играть на огромной детской площадке, постоянно заниматься чем-то увлекательным.

Получилась серия рисунков с животными, птицами, растениями в наивном детском стиле. Что-то милое и доброе, чтобы детям, которые будут здесь жить, стало чуточку уютнее и веселее.

Наташа Дудина, дизайнер, автор рисунков

Скажу как человек, который провел много месяцев в больнице и знает, что это такое — раз, и оказаться дома. Сразу полностью расслабляешься, забываешь про стресс, волнения, тревоги. Плюс здесь наверняка будет много детей, они смогут общаться, находить друзей по интересам и увлечениям. И тогда болезнь, возможно, не будет восприниматься как что-то, что нужно преодолевать, а будет больше как путь, который дети смогут пройти вместе.

Сам пансионат невероятно интересный с архитектурной точки зрения, это я тоже как профессионал говорю. Красивая облицовка, что-то такое старославянское, резные узоры. Очень стильно (модно, молодежно). И, конечно, видно, что вложена душа, море стараний, участие очень многих людей, которые и строят, и помогают, и обустраивают пространство вокруг. Колоссальная работа.

