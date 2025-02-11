Врачи приехали в «Измалково»

Чтобы увидеть все своими глазами: и дома, где будут жить дети, и парк, где они будут гулять, и усадьбу, и окрестности, которые вдохновляют особенно. Самые свежие впечатления и выводы от наших дорогих экспертов.

В строящийся пансионат «Измалково» приехали Дмитрий Литвинов, заместитель генерального директора по научно-клинической работе Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, Наталья Мякова, заместитель главного врача по лечебной работе, и Вадим Пшонкин, заведующий отделением. Врачи, которые хорошо знают, что такое болезнь и что нужно, чтобы ее вылечить. Как известно, в этом процессе важно все — не только эффективные лекарства. Потому что иногда лекарством становится и отсутствие давящего потолка палаты, и шум старых лип, и запах трав, и пение птиц. Пансионат «Измалково», современный, комфортный, строящийся по самым высоким стандартам и в то же время уютный, как бабушкина дача, — идеальное дополнение к самым современным и прогрессивным методам лечения.

Фото: Игорь Дылдин

Дмитрий Литвинов: «Потрясающий проект. Долгожданный и, думаю, уникальный. Во-первых, расположен недалеко от клиники, в потрясающем месте и с точки зрения исторического значения, и с точки зрения природной составляющей. Красивая локация с эстетически приятным наполнением, которое еще наверняка будет развиваться. Но даже то, что мы увидели, достаточно впечатляет. Причем это место мне нравится не потому, что в лесу стоят хорошие, качественные домики, а потому, что к этим домикам есть потенциально неплохая культурная программа, которая будет полезна не только детям, но и взрослым. Во-вторых, очень качественно продумана и сделана инфраструктура самого проживания. Потрясающе, что все удалось предусмотреть, заложить и очень качественно построить, с умом.

Дмитрий Литвинов: «Начнем с пациентов, которые приезжают на контроль и не привязаны к стационару» Фото: Игорь Дылдин

Конечно, когда все будет достроено, отделано, осядет пыль, мы начнем заводить сюда пациентов и будем делать это по нарастающей. Начнем с тех, кто приезжает на контрольные обследования и не привязан к стационару. Как только ситуация станет понятной, привычной и управляемой, возможно, здесь появятся пациенты, которые сейчас в дневном стационаре получают лечение под присмотром. Нам очень нужно немного разгрузить дневной стационар, чтобы в свою очередь разгрузился основной стационар. И это точно удастся сделать. Цифрами оперировать сейчас нет возможности, но интуитивно и предварительно мы предполагаем, что это увеличит пропускную способность Центра. А может быть, нам даже удастся открыть новые программы помощи».

Наталья Мякова: «Здесь прекрасно все. Недалеко от клиники. Изящество природы и интеллигентный поселок. Отличные условия для проживания детей и родителей, все предусмотрено и все удобно: пандусы, широкие проемы дверей. Возможность хорошо проводить время, а это важно, поскольку тут точно будут жить дети, которые чего-то ожидают (иногда довольно долго). Результатов анализов, обследований, гистологии. Сейчас они ждут в пансионате Центра, и это, конечно, совершенно ни к чему. Больничный пансионат или амбулаторные квартиры, которые арендует фонд в шаговой доступности от клиник, — это важно для тех, кто должен каждый день быть в клинике на манипуляциях. Если же необходимо появляться в отделении раз в два дня (к примеру, для промывки катетера) или даже реже, идеальный вариант — быть здесь при условии транспорта, который регулярно ходит в клинику.

Наталья Мякова: «Нам нужны места, чтобы оказывать помощь всем, кому она необходима» Фото: Игорь Дылдин

Здесь правда очень хорошо, недаром вся врачебная комиссия сразу спросила, нет ли тут домика для врачей. Чтобы можно было приехать, смотреть, как распускается сирень за окном, думать о Пастернаке или писать диссертацию… Это, конечно, мечты. А реальность такова, что вопрос с проживанием детей будет актуален всегда, так как наш Центр работает на всю страну (у нас меньше 20% детей из Москвы и области). Если мы сможем разгрузить клинику, пансионат, амбулаторные квартиры и всех пациентов расселить в зависимости от того, что им требуется, будет отлично. Тем более что стационар сейчас нужен врачам как никогда: в регионах хорошо лечат стандартные формы болезни, и мы теперь имеем дело с самыми тяжелыми и сложными случаями. Нам нужны места, чтобы оказывать помощь всем, кому она необходима».

Алексей Пшонкин: «С чего начать? Все важно! В первую очередь, конечно, пансионат позволит большему количеству пациентов получить лечение в рамках Центра Димы Рогачева. Сейчас он загружен максимально, но при условии, что дети будут жить здесь, определенные виды помощи, например реабилитация или коррекция терапии, будут доступны гораздо большему числу пациентов.

Алексей Пшонкин: «Проект был сделан под конкретную задачу, поставленную медиками» Фото: Игорь Дылдин

С другой стороны, впечатляет, как все организовано: этот проект был сделан под конкретную задачу, поставленную медиками. И дети будут здесь максимально комфортно проживать. Мы это точно знаем, потому что видели то, что не увидит потом ни один ребенок и ни один родитель: нас пригласили на этапе строительства, закладки внутренних коммуникаций, и качество выполнения работ впечатляет. Как и вообще все отношение к строительству, реконструкции. Парк, историческая застройка, то, как будет организовано пространство внутри домов. Можно говорить “пансионат”, а можно назвать и комфортабельной гостиницей “пять звезд”. Является ли это фактором, который скажется на настроении детей и родителей? Думаю, да. Мы очень ждем завершения строительства. Нет сомнений, что здесь будут проживать пациенты, которые находятся не на интенсивном этапе лечения. Но помощь им все равно нужна. И “Измалково” позволит нам ее оказывать: брать больше пациентов, которым требуется поддержка Центра». Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.