«Измалково» — лауреат премии «Наследие дороже»

«Наследие дороже» — первая национальная премия в России, которая выявляет и поощряет тех, кто бережет историческое архитектурное наследие страны не по обязанностям, а по стремлению. 23 января премия была вручена во второй раз. Число участников в этом году выросло до 90. Жюри отметило наиболее яркие и значимые инициативы. Серебро в номинации «Креативный подход» досталось восстановленной усадьбе «Измалково». Премию получила Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь».

«Мы помогаем детям с онкогематологическими заболеваниями, строим на территории усадьбы пансионат для наших подопечных, и у нас было обязательство восстановить усадьбу, — поделилась предысторией Екатерина Шергова . — Теоретически мы могли бы подойти к этому формально, но это невозможно, когда знаешь историю места. Вместе с архитекторами мы сделали все, чтобы органично вписать сюда жизнь наших подопечных. Титульным благотворителем реставрации и благоустройства исторической части усадьбы стал Роман Абрамович. Без его участия усадьба не была бы такой, как сегодня. Спасибо! Мы благодарим и жюри конкурса, что заметили наш проект. Ждем всех в гости, потому что, когда пансионат откроется, это будет общественное пространство».

«Наследие дороже» — первая национальная премия в России, которая выявляет и поощряет тех, кто бережет историческое архитектурное наследие страны не по обязанностям, а по стремлению

6 октября 2015 года решением Правительства Москвы фонду «Подари жизнь» в безвозмездную аренду на 49 лет была передана усадьба «Измалково». На момент передачи объекта культурного наследия территория усадьбы лежала в руинах.

Вскоре после переезда Самарины открыли школу для своих девяти детей и крестьянских ребятишек из окрестных деревень, которая просуществовала почти 100 лет. После революции 1917 года дети крестьян продолжали по сложившейся традиции брать уроки у бывших хозяев, и заступничество родителей этих детей позволило потомкам Самариных прожить в безопасности сначала в усадьбе, а затем в крестьянском доме неподалеку вплоть до 1923 года.

История усадьбы «Измалково» тесно связана с детством и благотворительностью начиная с 1829 года, когда сюда переехала семья Федора Самарина, действительного статского советника при императоре Николае I.

Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.

Фонд предложил идею строительства пансионата для проживания детей с онкологическими заболеваниями во время амбулаторного лечения. Лечение часто длится месяцы, а иногда и годы. Как правило, большую часть этого времени ребенок не должен находиться в стационаре.

Если позволяет состояние, желательно жить в условиях, приближенных к домашним, а в больницу приходить только на процедуры и обследования. Это важно и с точки зрения психологического состояния детей и их дальнейшей реабилитации, и для снижения риска больничных инфекций, и, главное, для того, чтобы на освободившиеся места могли поступить другие дети, нуждающиеся в срочном стационарном лечении.

Однако далеко от больницы уезжать все же нельзя: нужно регулярно приезжать в клинику на обследования и процедуры. Пансионат «Измалково» нужен, чтобы решить задачу проживания пациентов, приезжающих на лечение в Москву из других регионов.