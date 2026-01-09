Выберите свое: форматы помощи «Подари жизнь»

Мы работаем над тем, чтобы благотворительность стала нормой жизни каждого человека. В первую очередь для этого нужны простые и понятные форматы помощи, которые легко интегрировать в свою жизнь. И у нас есть из чего выбрать.

Подписка на пожертвования Минимум затраченных сил, максимум пользы. Именно благодаря ежемесячным платежам фонд может планировать свою деятельность, обеспечивать детей эффективным лечением и в то же время работать над системные изменениями и создавать условия, при которых качественную медицинскую помощь смогут получать все, кому она необходима. Фундамент для таких масштабных задач складывается из маленьких кирпичиков. Каждый вклад имеет значение. Оформляйте подписку на пожертвования на сайте или в приложении «Подари жизнь», где для начала можно стать благотворителем на два, три или шесть месяцев. И, если понравится, остаться с нами насовсем.

Благотворительные мероприятия Посещайте или организовывайте сами! Это может быть что угодно: книжный клуб, благотворительный забег или велозаезд, музыкальный концерт или даже юбилей вашей любимой бабушки. Найти анонсы ближайших событий можно на сайте фонда, а почерпнуть вдохновение, организовать собственное мероприятие или поддержать тех, кто делает это прямо сейчас, — на платформе «Друзья фонда». Покупки с отчислениями в фонд Например, до 15 апреля от каждой проданной пачки йогурта со вкусом яблоко-банан, детского «Снежка» или классического творога компания «Фрутоняня» направит в пользу подопечных фонда 1 рубль. А если вы решите сделать профессиональную чистку полости рта в стоматологической клинике «ПрезиДЕНТ» или даже просто оставите отзыв о ее работе, в фонд отправится 100 рублей. Найти все актуальные акции и следить за их обновлениями можно на специальной странице «Помогать, покупая».