Выберите свое: форматы помощи «Подари жизнь»

Мы работаем над тем, чтобы благотворительность стала нормой жизни каждого человека. В первую очередь для этого нужны простые и понятные форматы помощи, которые легко интегрировать в свою жизнь. И у нас есть из чего выбрать.
Подписка на пожертвования
Минимум затраченных сил, максимум пользы. Именно благодаря ежемесячным платежам фонд может планировать свою деятельность, обеспечивать детей эффективным лечением и в то же время работать над системные изменениями и создавать условия, при которых качественную медицинскую помощь смогут получать все, кому она необходима. Фундамент для таких масштабных задач складывается из маленьких кирпичиков. Каждый вклад имеет значение.
Оформляйте подписку на пожертвования на сайте или в приложении «Подари жизнь», где для начала можно стать благотворителем на два, три или шесть месяцев. И, если понравится, остаться с нами насовсем.
Благотворительные мероприятия
Посещайте или организовывайте сами! Это может быть что угодно: книжный клуб, благотворительный забег или велозаезд, музыкальный концерт или даже юбилей вашей любимой бабушки. Найти анонсы ближайших событий можно на сайте фонда, а почерпнуть вдохновение, организовать собственное мероприятие или поддержать тех, кто делает это прямо сейчас, — на платформе «Друзья фонда».
Покупки с отчислениями в фонд
Например, до 15 апреля от каждой проданной пачки йогурта со вкусом яблоко-банан, детского «Снежка» или классического творога компания «Фрутоняня» направит в пользу подопечных фонда 1 рубль. А если вы решите сделать профессиональную чистку полости рта в стоматологической клинике «ПрезиДЕНТ» или даже просто оставите отзыв о ее работе, в фонд отправится 100 рублей. Найти все актуальные акции и следить за их обновлениями можно на специальной странице «Помогать, покупая».
Банковская карта «Подари жизнь»
Такая же, как все известные вам банковские карты, только лучше. Потому что 0,3% от каждой совершенной по ней покупки будет перечислено в фонд. И ровно столько же добавит от себя «Сбер». И да, стоимость годового обслуживания карты тоже отправится на поддержку подопечных фонда. Остается только делать ваши обычные покупки и помогать.
А еще в «Сбере» вы можете оформить вклад в пользу «Подари жизнь». Для этого при открытии вклада выберите фонд и долю дохода, которую вы хотите перечислять, — 3, 5, 10, 25 или 50% от суммы начисленных процентов. Отчисления будут производиться автоматически.
Кешбэк, баллы, бонусы
Многие бонусные начисления за покупки и услуги можно направлять на благотворительность. Например, кешбэк от Т-Банка, бонусы «СберСпасибо» или «Мили милосердия» (программа Аэрофлота). Больше вариантов, как поделиться бонусами, можно найти в специальном разделе на сайте.
Бонус: чек-лист осознанного благотворителя
Узнайте больше о фонде «Подари жизнь» — кого мы поддерживаем, какие цели ставим, какие проекты развиваем.
Ознакомьтесь с отчетами. Именно там вы увидите, что у нас получилось именно с вашей помощью.
Будьте в курсе, подпишитесь на рассылки и новости фонда в социальных сетях.
Выберите удобный способ помогать: регулярное пожертвование, участие в акциях, бонусные программы. А может, все это вместе?
Попробуйте себя в роли волонтера или донора. Но только если на это есть силы и время!
Вдохновляйте окружающих: рассказывайте близким о своем участии в благотворительности, делайте репосты в соцсетях и не стесняйтесь делиться тем, что помогаете.
Не забывайте себя хвалить! Да, в идеале благотворительность — это норма, но это не отменяет того, что вы совершенно невероятный. И абсолютно точно делаете достаточно.
Помогать порой проще, чем кажется, но очень и очень важно. Спасибо за то, что вы рядом!
